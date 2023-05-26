Haberler Fenerbahçe Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Yıldız futbolcunun transferdeki şartı...

Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Yıldız futbolcunun transferdeki şartı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun çalışmaları başladı. Gösterdiği performansla dudak ısırtan Arda Güler'in takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken yıldız oyuncunun Fenerbahçe formasını giymeye devam etmesi için tek şartını açıkladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 11:34 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 11:35
Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Yıldız futbolcunun transferdeki şartı...

Avrupa devlerini peşine takan süper genç yetenek için Fenerbahçe kulübüne resmi teklifler geliyor.

Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Yıldız futbolcunun transferdeki şartı...

Kulüpteki geleceği netlik kazanmayan Arda Güler'in yuvadan uçmaya hazırlandığı iddia edildi.

Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Yıldız futbolcunun transferdeki şartı...

Ajax ve Newcastle United'ın 20 milyon euro'yu gözden çıkardığı 18 yaşındaki yıldız, gelecek sezon forma garantisi verilmezse ayrılığa sıcak bakıyor.

Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Yıldız futbolcunun transferdeki şartı...

Arda'nın temsilcisi kısa süre içinde sarı- lacivertli ekibe yeni taleplerini iletecek.

Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Yıldız futbolcunun transferdeki şartı...

Sezonun ilk yarısında çok az forma şansı bulan Arda ilerleyen zamanlarda Jesus'un vazgeçilmezi olmayı başardı.

Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Yıldız futbolcunun transferdeki şartı...

18 yaşındaki genç yetenek bu yıl 32 maçta 1308 dakika oynadı.

Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Yıldız futbolcunun transferdeki şartı...

Fenerbahçe'ye önemli katkılar yapan Arda Güler, 6 gol atarken 5 asistlik performans sergiledi.

Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Yıldız futbolcunun transferdeki şartı...

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 10 numaranın Transfermarkt verilerine göre, 11 milyon olarak gösteriliyor.

Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Yıldız futbolcunun transferdeki şartı...

Başkan Ali Koç'un isteğiyle Arda'nın ailesiyle görüşüp anlaşan Fenerbahçe yönetiminin kısa süre sonra sözleşmeyi güncellemesi bekleniyor.

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