Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Yıldız futbolcunun transferdeki şartı...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
2 kulvarda mücadelesini sürdüren sarı lacivertliler rakibi 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
2 kulvarda mücadelesini sürdüren sarı lacivertliler rakibi 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Sarı lacivertlilerin Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu.
2 kulvarda mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, 11 Haziran'da İzmir'de Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.
Öte yandan gelecek sezonun planlamasını yapan Fenerbahçe'de Arda Güler'in geleceği merak konusu...
Avrupa devlerini peşine takan süper genç yetenek için Fenerbahçe kulübüne resmi teklifler geliyor.
Kulüpteki geleceği netlik kazanmayan Arda Güler'in yuvadan uçmaya hazırlandığı iddia edildi.
Ajax ve Newcastle United'ın 20 milyon euro'yu gözden çıkardığı 18 yaşındaki yıldız, gelecek sezon forma garantisi verilmezse ayrılığa sıcak bakıyor.
Arda'nın temsilcisi kısa süre içinde sarı- lacivertli ekibe yeni taleplerini iletecek.
Sezonun ilk yarısında çok az forma şansı bulan Arda ilerleyen zamanlarda Jesus'un vazgeçilmezi olmayı başardı.
18 yaşındaki genç yetenek bu yıl 32 maçta 1308 dakika oynadı.
Fenerbahçe'ye önemli katkılar yapan Arda Güler, 6 gol atarken 5 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 10 numaranın Transfermarkt verilerine göre, 11 milyon olarak gösteriliyor.
Başkan Ali Koç'un isteğiyle Arda'nın ailesiyle görüşüp anlaşan Fenerbahçe yönetiminin kısa süre sonra sözleşmeyi güncellemesi bekleniyor.
Gösterdiği performansla 18 yaşında A Milli Takıma yükselme başarısı gösterdi.
Süper yetenek, milli formayı 2 kez terletti.