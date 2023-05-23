FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası büyük yankı uyandıran bir hamleye imza attı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası büyük yankı uyandıran bir hamleye imza attı.
Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.
Kanarya, Portekizli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de sezon sonuna doğru yaklaşılırken, Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceği de merak konusu oldu.
Adı Brezilya ve Suudi Arabistan milli takımları ile anılan deneyimli çalıştırıcının durumu merak konusu olmuştu.
Jesus, geçtiğimiz haftalarda sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ile ilgili konuştu.
68 yaşındaki teknik adam, "Başkanımız sonuç ne olursa olsun önümüzdeki sezon ne yapabileceğimize dair benimle konuşmak istedi.
Ben de her zaman olduğu gibi sezon bittiğinde sezonun son günü kararımı veriyorum.
Kariyerimde hep böyle yaptım. Başkanımız kalırsa senaryo benim için farklı olur. Başkanımız olmazsa ben de olmam." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'de kaılp kalmayacağı merak konusu olan Jorge Jesus ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
JESUS İLE 1 YIL DAHA
Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus belirsizliği devam ederken kulübe yakın kaynaklar Portekizli hocanın 1 yıl görevde kalacağını belirtti.
Brezilya'dan aldığı teklifleri sezon sürdüğü için reddeden usta çalıştırıcıya yeni bir öneri yok.
Bu öneriyi de deneyimli hoca ile yüz yüze görüşmüştü.
Yönetim, daha yüksek bir bütçe ve daha güçlü bir kadro ile usta hocayı ikna etmeye yakın.
Jorge Jesus, bu sezon Fenerbahçe'nin başında tüm kulvarlarda 48 maça çıktı.
Portekizli çalıştırıcı, 2.21 puan ortalaması tutturdu.