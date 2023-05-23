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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği ve 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus'un geleceği merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertlilerden ayrılacağı konuşulan ve adı Brezilya ile Suudi Arabistan milli takımları ile anılan deneyimli çalıştırıcıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 10:41
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası büyük yankı uyandıran bir hamleye imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Kanarya, Portekizli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Süper Lig'de sezon sonuna doğru yaklaşılırken, Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceği de merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Adı Brezilya ve Suudi Arabistan milli takımları ile anılan deneyimli çalıştırıcının durumu merak konusu olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Jesus, geçtiğimiz haftalarda sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ile ilgili konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

68 yaşındaki teknik adam, "Başkanımız sonuç ne olursa olsun önümüzdeki sezon ne yapabileceğimize dair benimle konuşmak istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Ben de her zaman olduğu gibi sezon bittiğinde sezonun son günü kararımı veriyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Kariyerimde hep böyle yaptım. Başkanımız kalırsa senaryo benim için farklı olur. Başkanımız olmazsa ben de olmam." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Fenerbahçe'de kaılp kalmayacağı merak konusu olan Jorge Jesus ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

JESUS İLE 1 YIL DAHA

Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus belirsizliği devam ederken kulübe yakın kaynaklar Portekizli hocanın 1 yıl görevde kalacağını belirtti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Brezilya'dan aldığı teklifleri sezon sürdüğü için reddeden usta çalıştırıcıya yeni bir öneri yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Ali Koç en azından 1 yıl daha Jesus ile yola devam etmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Bu öneriyi de deneyimli hoca ile yüz yüze görüşmüştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Yönetim, daha yüksek bir bütçe ve daha güçlü bir kadro ile usta hocayı ikna etmeye yakın.

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