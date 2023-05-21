Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin gözdesi Ryan Kent'in eski hocasından transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin gözdesi Ryan Kent'in eski hocasından transfer açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bir yandan zirve yarışı veren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli takımın ilgilendiği isimlerin başında gelen Ryan Kent, İskoçya'da gündem olmaya devam ediyor. Yıldız futbolcunun eski hocasından da transferine dair yorum geldi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 16:20
Fenerbahçe'nin gözdesi Ryan Kent'in eski hocasından transfer açıklaması!

Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Kent'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları, İskoçya'da da yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'nin gözdesi Ryan Kent'in eski hocasından transfer açıklaması!

İskoçya'da yayın yapan The Scotsman gazetesinin haberine göre; Ryan Kent bu yaz Rangers'tan ayrılmaya hazır görünüyor.

Fenerbahçe'nin gözdesi Ryan Kent'in eski hocasından transfer açıklaması!

İngiliz futbolcu için transferde olası hedefin Fenerbahçe olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'nin gözdesi Ryan Kent'in eski hocasından transfer açıklaması!

Haberde, kanat oyuncusunun sezon sonunda sözleşmesinin biteceği hatırlatılırken, sarı-lacivertli takımın alternatifler arasında olduğunun altı çizildi.

Fenerbahçe'nin gözdesi Ryan Kent'in eski hocasından transfer açıklaması!

Öte yandan Ryan Kent'in Bristol City dönemindeki teknik direktörü olan Lee Johnson da konuya ilişkin konuştu.

Fenerbahçe'nin gözdesi Ryan Kent'in eski hocasından transfer açıklaması!

Şu an İskoçya'nın Hibernian takımının çalıştıran İngiliz teknik adam, "Yaz aylarında Rangers'tan ayrılacak gibi görünüyor. Ne yaparsa yapsın bence gerçekten iyi iş çıkaracak" dedi.

Fenerbahçe'nin gözdesi Ryan Kent'in eski hocasından transfer açıklaması!

RYAN KENT KİMDİR?

11 Kasım 1996 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Liverpool altyapısında başladı.

Fenerbahçe'nin gözdesi Ryan Kent'in eski hocasından transfer açıklaması!

Kariyerinde Coventry City, Barnsley, Freiburg, Bristol City ve Glasgow Rangers gibi takımlarda forma giydi.

Fenerbahçe'nin gözdesi Ryan Kent'in eski hocasından transfer açıklaması!

İngiliz futbolcu, forvet hattında sol kanatta görev yapıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin Sivasspor mesaisi sürüyor!
Ferdi'ye dev bonservis!
Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem!
İstanbul barajlardaki doluluk oranı 21 Mayıs 2023
Son dakika deprem mi oldu 21 Mayıs?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eski hocası da açıkladı! F.Bahçe... Eski hocası da açıkladı! F.Bahçe... 16:18
UEFA Lisansı almaya hak kazanan takımlar açıklandı! UEFA Lisansı almaya hak kazanan takımlar açıklandı! 15:51
F.Bahçe'nin Sivasspor mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Sivasspor mesaisi sürüyor! 15:38
Ferdi'ye dev bonservis! Ferdi'ye dev bonservis! 15:30
Geleceğine dair flaş açıklama! "Yüzde 100.." Geleceğine dair flaş açıklama! "Yüzde 100.." 15:01
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? 14:54
Daha Eski
Olympiakos - Real Madrid maçı hangi kanalda? Olympiakos - Real Madrid maçı hangi kanalda? 14:50
Şahika Ercümen'den bir rekor daha! Şahika Ercümen'den bir rekor daha! 14:34
Kanarya'nın yeni yıldızı Fransa'dan! İmza parası... Kanarya'nın yeni yıldızı Fransa'dan! İmza parası... 14:22
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? 13:59
Antalyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? Antalyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? 13:49
Kasapoğlu şampiyonluk kupalarını tanıttı! Kasapoğlu şampiyonluk kupalarını tanıttı! 13:44