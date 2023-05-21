Fenerbahçe'nin gözdesi Ryan Kent'in eski hocasından transfer açıklaması!

Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Kent'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları, İskoçya'da da yankı uyandırdı.
Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Kent'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları, İskoçya'da da yankı uyandırdı.
İskoçya'da yayın yapan The Scotsman gazetesinin haberine göre; Ryan Kent bu yaz Rangers'tan ayrılmaya hazır görünüyor.
İngiliz futbolcu için transferde olası hedefin Fenerbahçe olduğu ifade edildi.
Haberde, kanat oyuncusunun sezon sonunda sözleşmesinin biteceği hatırlatılırken, sarı-lacivertli takımın alternatifler arasında olduğunun altı çizildi.
Öte yandan Ryan Kent'in Bristol City dönemindeki teknik direktörü olan Lee Johnson da konuya ilişkin konuştu.
Şu an İskoçya'nın Hibernian takımının çalıştıran İngiliz teknik adam, "Yaz aylarında Rangers'tan ayrılacak gibi görünüyor. Ne yaparsa yapsın bence gerçekten iyi iş çıkaracak" dedi.
RYAN KENT KİMDİR?
11 Kasım 1996 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Liverpool altyapısında başladı.
Kariyerinde Coventry City, Barnsley, Freiburg, Bristol City ve Glasgow Rangers gibi takımlarda forma giydi.
İngiliz futbolcu, forvet hattında sol kanatta görev yapıyor.
26 yaşındaki deneyimli isim, İngiltere'nin U18 ve U20 takımlarında forma giydi.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro...