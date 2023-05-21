Fenerbahçe finalde

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi rövanş maçında Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler bu sonuçla adını finale yazdırdı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki mücadelede sarı-lacivertli ekibin golleri Marcano ve Coleman'dan geldi. Galatasaray'ın sayılarını ise Ebru Topçu ve Berna Yeniçeri kaydetti. Bu sonuçla finale yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Fomget Gençlik ve Spor oldu. Sarı-lacivertli oyuncular zaferin coşkusunu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saha içinde kutlayarak yaşadı.