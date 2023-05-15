Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Abdulkadir Bitigen oldu

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta heyecanı yarın, 17 Mayıs Çarşamba ve 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.



Ligde 34. haftanın programı ve hakemler şöyle:



Yarın



17.00 DG Sivasspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan



20.00 İstanbulspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu



20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Çağdaş Altay



17 Mayıs Çarşamba



17.00 Medipol Başakşehir - Ümraniyespor: Burak Pakkan



20.00 Ankaragücü - FTA Antalyaspor: Ümit Öztürk



20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Kadir Sağlam



18 Mayıs Perşembe



20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen