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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Dahoud'un peşindeydi! Tercihini yaptı

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, Borussia Dortmund'la sözleşme uzatmayan Mahmoud Dahoud'un peşine düşmüştü. 27 yaşındaki Suriye asıllı Alman yıldız, transfer kararını verdi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 14:24
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Dahoud'un peşindeydi! Tercihini yaptı

İngiltere'den özellikle Arsenal'in, 27 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Dahoud'un peşindeydi! Tercihini yaptı

Bu sezon omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle çok fazla forma şansı bulamayan Dahoud, tüm kulvarlada 10 maça çıkarken 1 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Dahoud'un peşindeydi! Tercihini yaptı

6 sezondur Borussia Dortmund'da oynayan Mahmoud Dahoud, kariyerine 2010 yılında Düsseldorf'ta başladı. Ardından Mönchengladbach altyapısına geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Dahoud'un peşindeydi! Tercihini yaptı

2013 yılında Mönchengladbach'ta A takıma yükseldi. 2017 ise 12 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund'un yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Dahoud'un peşindeydi! Tercihini yaptı

1 Ocak 1996 yılında Suriye'de dünyaya gelen Dahoud, Alman vatandaşlığına geçti ve 2 kez Almanya Milli Takımı'nın formasını terletti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Dahoud'un peşindeydi! Tercihini yaptı

Deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...

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