TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray Dahoud'un peşindeydi! Tercihini yaptı

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi.
Alman ekibi Borussia Dortmund ile sözleşme yenilememe kararı alan Suriye asıllı Alman futbolcu Mahmoud Dahoud, kulübünden ayrılacak.
Yıldız isim için devreye giren Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bu transferde zorlu rakipler çıkarken oyuncunun gelecek sezon imza atması muhtemel adresi İspanyol basını duyurdu.
Geçtiğimiz aylarda İspanyol temsilcisi Sevilla'nın da gündemine giren Dahoud, Estadio Deportivo'da yer alan habere göre Premier Lig'e gitmek istiyor.
Haberde oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Real Betis, Galatasaray, Fenerbahçe, Roma ve Milan'ın da bulunduğu bildirildi.
İngiltere'den özellikle Arsenal'in, 27 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
Bu sezon omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle çok fazla forma şansı bulamayan Dahoud, tüm kulvarlada 10 maça çıkarken 1 de asist yaptı.
6 sezondur Borussia Dortmund'da oynayan Mahmoud Dahoud, kariyerine 2010 yılında Düsseldorf'ta başladı. Ardından Mönchengladbach altyapısına geçti.
2013 yılında Mönchengladbach'ta A takıma yükseldi. 2017 ise 12 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund'un yolunu tuttu.
1 Ocak 1996 yılında Suriye'de dünyaya gelen Dahoud, Alman vatandaşlığına geçti ve 2 kez Almanya Milli Takımı'nın formasını terletti.
Deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...