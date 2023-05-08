Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin gözdesini Jose Mourinho kaptı! Bedava transfer...

Fenerbahçe'nin gözdesini Jose Mourinho kaptı! Bedava transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz transfer döneminde gündemine aldığı yıldız ismi Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma kaptı. Başkent temsilcisi, başarılı oyuncuyla 5 yıllık anlaşmaya vardı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:43
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Fenerbahçe'nin gözdesini Jose Mourinho kaptı! Bedava transfer...

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Giresunspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Fenerbahçe'nin gözdesini Jose Mourinho kaptı! Bedava transfer...

Sarı-lacivertliler, sezona Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde iddialı bir başlangıç yapmıştı.

Fenerbahçe'nin gözdesini Jose Mourinho kaptı! Bedava transfer...

Fenerbahçe, sezon başında olduğu gibi devre arasında da kadrosuna çeşitli takviyeler yaptı.

Fenerbahçe'nin gözdesini Jose Mourinho kaptı! Bedava transfer...

Ancak Kanarya, ara transferde ilgilendiği Lyon'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Houssem Aouar'ı renklerine bağlayamamıştı.

Fenerbahçe'nin gözdesini Jose Mourinho kaptı! Bedava transfer...

Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Aouar'la 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin gözdesini Jose Mourinho kaptı! Bedava transfer...

Cezayir asıllı Fransız futbolcunun Roma için bir dizi sağlık kontrolünden geçtiği ve gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 2028'e kadar sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Fenerbahçe'nin gözdesini Jose Mourinho kaptı! Bedava transfer...

Genç yıldızın, Olympique Lyon'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Dolayısıyla Roma bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

Fenerbahçe'nin gözdesini Jose Mourinho kaptı! Bedava transfer...

Oyuncuya ise yıllık yaklaşık olarak 2.5 milyon euro net bir ücret ödenecek.

Fenerbahçe'nin gözdesini Jose Mourinho kaptı! Bedava transfer...

Bu sezon Lyon formasıyla tüm kulvarlarda 16 karşılaşmada görev alan Aouar, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe'nin gözdesini Jose Mourinho kaptı! Bedava transfer...

HOUSSEM AOUAR KİMDİR?

30 Haziran 1998 tarihinde Lyon'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı.

Fenerbahçe'nin gözdesini Jose Mourinho kaptı! Bedava transfer...

2017 yılında Lyon'da A takıma yükseldi. O tarihten bu yana Fransız temsilcisinde forma giyiyor.

Fenerbahçe'nin gözdesini Jose Mourinho kaptı! Bedava transfer...

1.75 cm boyundaki Houssem Aouar, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. Yıldız futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Mert Hakan'la kazanmakta zorlanıyor!
Kahveci'den yıldız isme şok sözler! "Bunlardaki kredi ne güzel"
DGS başvuru tarihleri 2023
Evde bakım maaşı sorgulama ve yatan iller listesi Mayıs 2023
İstanbul barajları doluluk oranı 8 Mayıs 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sassuolo - Bologna maçı saat kaçta? Sassuolo - Bologna maçı saat kaçta? 11:06
Udinese - Sampdoria maçı saat kaçta? Udinese - Sampdoria maçı saat kaçta? 11:02
Beşiktaş'ta dev şampiyonluk primi! Beşiktaş'ta dev şampiyonluk primi! 11:02
Kartal'a komşudan İspanyol orta saha! Kartal'a komşudan İspanyol orta saha! 11:01
Empoli - Salernitana maçı saat kaçta? Empoli - Salernitana maçı saat kaçta? 10:59
Devler Ligi'nde yarı final heyecanı! Devler Ligi'nde yarı final heyecanı! 10:55
Daha Eski
Jokic'in 53 sayısı galibiyete yetmedi! Jokic'in 53 sayısı galibiyete yetmedi! 10:50
Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi 10:46
Nottingham Forest - Southampton maçı saat kaçta? Nottingham Forest - Southampton maçı saat kaçta? 10:45
F.Bahçe'nin gözdesini Mourinho kaptı! Bedava transfer... F.Bahçe'nin gözdesini Mourinho kaptı! Bedava transfer... 10:43
Brighton - Everton maçı saat kaçta? Brighton - Everton maçı saat kaçta? 10:41
Fulham - Leicester City maçı saat kaçta? Fulham - Leicester City maçı saat kaçta? 10:35