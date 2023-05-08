Fenerbahçe'nin gözdesini Jose Mourinho kaptı! Bedava transfer...

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Giresunspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Spor Toto Süper Lig'de son olarak Giresunspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Sarı-lacivertliler, sezona Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde iddialı bir başlangıç yapmıştı.
Fenerbahçe, sezon başında olduğu gibi devre arasında da kadrosuna çeşitli takviyeler yaptı.
Ancak Kanarya, ara transferde ilgilendiği Lyon'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Houssem Aouar'ı renklerine bağlayamamıştı.
Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Aouar'la 5 yıllık anlaşmaya vardı.
Cezayir asıllı Fransız futbolcunun Roma için bir dizi sağlık kontrolünden geçtiği ve gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 2028'e kadar sözleşme imzalanacağı bildirildi.
Genç yıldızın, Olympique Lyon'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Dolayısıyla Roma bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.
Oyuncuya ise yıllık yaklaşık olarak 2.5 milyon euro net bir ücret ödenecek.
Bu sezon Lyon formasıyla tüm kulvarlarda 16 karşılaşmada görev alan Aouar, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
HOUSSEM AOUAR KİMDİR?
30 Haziran 1998 tarihinde Lyon'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı.
2017 yılında Lyon'da A takıma yükseldi. O tarihten bu yana Fransız temsilcisinde forma giyiyor.
1.75 cm boyundaki Houssem Aouar, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. Yıldız futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Lyon'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 24 yaşındaki genç orta sahanın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...