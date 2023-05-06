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Fenerbahçe'nin Kent teklifi daha iyi

İngiliz medyası, Fenerbahçe’nin Rangers’tan 26 yaşındaki sol açık Kent için rakiplerine göre; 4 yıllık daha iyi bir teklif yaptığını öne sürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'nin Kent teklifi daha iyi

Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers'la sözleşmesi sona erecek olan ve ayrılmayı kafasına koyan Ryan Kent için tüm şartlarını zorlayacağı öne sürüldü. İngiliz medyasından Football Insider'ın haberine göre; Ryan Kent, sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesi öncesinde İngiltere Premier Lig'e yeni yükselen Burnley ve Fenerbahçe'den teklifler aldı. Rangers'ta yıllık 2.8 milyon euro kazanan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, sarı-lacivertlilerden aldığı teklifin Burnley'den daha iyi olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin bonusların ağırlıklı olduğu 4 yıllık tatmin edici bir teklifle Kent'i ikna etmeye çalışacağı vurgulandı. İngiliz kanat oyuncusu, bu sezon 44 maçta 3 gol, 10 asist katkısı sağladı.

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