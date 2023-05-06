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Fenerbahçe’de İngiliz rüzgarı! Kent’ten sonra bir aday daha

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sol kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Ryan Kent'ten sonra bir ismi daha gündeme aldı. Sarı-lacivertliler Montpellier'de forma giyen Stephy Mavididi'yi transfer listesine ekledi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 16:06 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 16:06
Fenerbahçe’de İngiliz rüzgarı! Kent’ten sonra bir aday daha

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe’de İngiliz rüzgarı! Kent’ten sonra bir aday daha

Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda sol kanat transferine öncelik vermiş durumda.

Fenerbahçe’de İngiliz rüzgarı! Kent’ten sonra bir aday daha

Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen ilk isim Rangers'ın 26 yaşındaki İngiliz futbolcusu Ryan Kent oldu.

Fenerbahçe’de İngiliz rüzgarı! Kent’ten sonra bir aday daha

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, sol kanat için Kent ile Mavididi arasında tercih yapacak.

Fenerbahçe’de İngiliz rüzgarı! Kent’ten sonra bir aday daha

Montpellier'de forma giyen İngiliz oyuncu, Arsenal altyapısından yetişti.

Fenerbahçe’de İngiliz rüzgarı! Kent’ten sonra bir aday daha

24 yaşındaki sol kanat bu sezon 22 maçta 4 gol, 1 asist kaydetti.

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