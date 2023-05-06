Fenerbahçe’de İngiliz rüzgarı! Kent’ten sonra bir aday daha

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda sol kanat transferine öncelik vermiş durumda.
Kent'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Portekizli hocanın istediği ikinci isim Montpellier'de forma giyen Stephy Mavididi…
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, sol kanat için Kent ile Mavididi arasında tercih yapacak.
Montpellier'de forma giyen İngiliz oyuncu, Arsenal altyapısından yetişti.
24 yaşındaki sol kanat bu sezon 22 maçta 4 gol, 1 asist kaydetti.
Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Mavididi'nin piyasa değeri ise 8 milyon Euro.