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Fenerbahçe'den 4 transfer bombası birden! Jesus Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan gelecek sezonun hazırlıkları devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus ile yola devam etme kararı alan sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda biri Beşiktaş'ın yıldızı olmak üzere 4 futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:16 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:17
Fenerbahçe'den 4 transfer bombası birden! Jesus Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den 4 transfer bombası birden! Jesus Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Takımı sezon başında dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'a emanet eden sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'den 4 transfer bombası birden! Jesus Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte Jesus'un Fenerbahçe ile yola devam edip etmeyeceği merak edilirken, tecrübeli çalıştırıcıdan flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'den 4 transfer bombası birden! Jesus Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan ilk maçtan sonra Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan Jorge Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den 4 transfer bombası birden! Jesus Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Sevilla ile oynanan rövanş maçı öncesi bu açıklamaları sorulan Jesus, "Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor.

Fenerbahçe'den 4 transfer bombası birden! Jesus Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Dolayısıyla bununla ilgili söylenecek başka bir durum yok." yorumunu yapmıştı.

Fenerbahçe'den 4 transfer bombası birden! Jesus Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Jesus geçtiğimiz haftalarda ise Başkan Ali Koç'un kalması halinde görevine devam edeceğini belirtti.

Fenerbahçe'den 4 transfer bombası birden! Jesus Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

"BAŞKAN KALIRSA KALIRIM"

Portekizli teknik adam, Ankaragücü maçının ardından düzenlenen basın toplantısında "Ben kontratlarımı sezon sonunca konuşurum. Ama şunu söyleyebilirim eğer kalacaksam bu Ali Koç ile birlikte olur. Başkan kalırsa ben de kalırım. O yoksa giderim" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den 4 transfer bombası birden! Jesus Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

JESUS İLE DEVAM

Sarı-lacivertli takımda 'Başkan Ali Koç devam ederse onunla bir sene daha devam ederim' diyen Jesus ile yola devam kararı çıktı.

Fenerbahçe'den 4 transfer bombası birden! Jesus Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Deneyimli çalıştırıcı, bir yandan takımını lige hazırlamaya çalışırken bir yandan da gelecek sezonun plan ve programını yaparak yönetime iletti.

Fenerbahçe'den 4 transfer bombası birden! Jesus Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında birçok kongre üyesi Başkan Ali Koç'a "Jesus ile yola devam etmeliyiz" diye istekte bulunurken Portekizli teknik adamın yeni sezon ile ilgili hazırladığı ilk raporun detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den 4 transfer bombası birden! Jesus Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Takıma mutlaka takviye yapılmasını isteyen Jesus'un yönetime verdiği transfer listesinde 4 bölgeye mutlaka takviye yapılmasını istedi.

Fenerbahçe'den 4 transfer bombası birden! Jesus Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Sağ ve sol kanat, bir orta saha ve bir de forvet alınmalı diyen Jesus ayrıca uzun süredir takip ettiği bazı isimlerle ilgili de fikrini sundu.

Fenerbahçe'den 4 transfer bombası birden! Jesus Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

JESUS, REDMOND'I İSTİYOR

Ajansspor'un haberine göre; takıma büyük umutlarla alınan ama uzun süre sakatlık ve şansızlıklar yaşayan Joao Pedro ile ilgili sezon sonundaki durumuna bakıp ona göre karar vereceğim diyen Jesus, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu sora erecek olan ve birçok takımın transfer listesinde yer alan Nathan Redmond'u takımda görmek istediğini belirtti.

Fenerbahçe'den 4 transfer bombası birden! Jesus Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

BORINI, WRIGHT VE KENT DE LİSTEDE

Jesus ayrıca Fabio Borini, Haji Wright ve Ryan Kent gibi isimlerinin takıma büyük katkı sağlayacağını rapor halinde yönetime sundu.

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