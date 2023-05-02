Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini, burada bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolculara çiçek verdi.
Kafileyi taşıyan takım otobüsü, taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrıldı.
Sarı-lacivertli takım, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın saat 20.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
TARAFTAR GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Bir taraftar ise futbolculara forma imzalatırken gözyaşlarına hakim olamadı.