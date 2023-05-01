Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Süper Lig devi İrfan Can Eğribayat'ı istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Süper Lig devi İrfan Can Eğribayat'ı istiyor

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Göztepe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı İrfan Can Eğribayat ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından kaleyi devraralan 24 yaşındaki kaleciye biri Süper Lig'den, biriyse İngiltere Premier Lig'den olmak üzere iki kulüp talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 11:19
FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Süper Lig devi İrfan Can Eğribayat'ı istiyor

Sezon başında takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Süper Lig devi İrfan Can Eğribayat'ı istiyor

Birçok bölgeye takviye yapan sarı-lacivertliler, kaleye de bir transfer gerçekleştirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Süper Lig devi İrfan Can Eğribayat'ı istiyor

Sarı-lacivertliler, Göztepe forması giyen kaleci İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağlamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Süper Lig devi İrfan Can Eğribayat'ı istiyor

Fenerbahçe, 24 yaşındaki file bekçisiyle 1+3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Süper Lig devi İrfan Can Eğribayat'ı istiyor

Forma şansı bulmak zorlanan İrfan Can, Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devraldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Süper Lig devi İrfan Can Eğribayat'ı istiyor

1.93 boyundaki kaleci gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Süper Lig devi İrfan Can Eğribayat'ı istiyor

TRABZONSPOR İRFAN CAN'A TALİP OLDU

Sezon başında sarı-lacivertlilere Göztepe'den kiralanan 24 yaşındaki file bekçisi için Trabzonspor'un da devreye girdiği bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Süper Lig devi İrfan Can Eğribayat'ı istiyor

DHA'nın haberine göre; İrfan Can'ı satın alma opsiyonu Fenerbahçe'de bulunurken, Trabzonspor yönetimi de Göztepe'nin kapısını çaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Süper Lig devi İrfan Can Eğribayat'ı istiyor

SOUTHAMPTON DA TAKİP EDİYOR

Ayrıca İrfan Can Eğribayat'ı şu an Preimer Lig'de mücadele eden Southampton'ın da yakından takip ettiği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Süper Lig devi İrfan Can Eğribayat'ı istiyor

Kümede kalma mücadelesi veren Southampton'ın Championship'e düşmesi halinde İrlandalı kalecisi Gavin Bazunu'yu satacağı ve İrfan Can'la yola devam edeceği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Süper Lig devi İrfan Can Eğribayat'ı istiyor

Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin kulübü olan Southampton'ın küme düşmesi halinde İrfan Can'ı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Süper Lig devi İrfan Can Eğribayat'ı istiyor

Göztepe'ye 2020-2021 sezonun başında Adanaspor'dan transfer edilen İrfan Can, geçen sezon taraftarla yaşadığı gerginlik nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

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