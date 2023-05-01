FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde yer yerinden oynayacak! Süper Lig devi İrfan Can Eğribayat'ı istiyor

Sezon başında takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmişti.
Sezon başında takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmişti.
Birçok bölgeye takviye yapan sarı-lacivertliler, kaleye de bir transfer gerçekleştirmişti.
Sarı-lacivertliler, Göztepe forması giyen kaleci İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağlamıştı.
Fenerbahçe, 24 yaşındaki file bekçisiyle 1+3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Forma şansı bulmak zorlanan İrfan Can, Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devraldı.
1.93 boyundaki kaleci gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
TRABZONSPOR İRFAN CAN'A TALİP OLDU
Sezon başında sarı-lacivertlilere Göztepe'den kiralanan 24 yaşındaki file bekçisi için Trabzonspor'un da devreye girdiği bildirildi.
DHA'nın haberine göre; İrfan Can'ı satın alma opsiyonu Fenerbahçe'de bulunurken, Trabzonspor yönetimi de Göztepe'nin kapısını çaldı.
SOUTHAMPTON DA TAKİP EDİYOR
Ayrıca İrfan Can Eğribayat'ı şu an Preimer Lig'de mücadele eden Southampton'ın da yakından takip ettiği vurgulandı.
Kümede kalma mücadelesi veren Southampton'ın Championship'e düşmesi halinde İrlandalı kalecisi Gavin Bazunu'yu satacağı ve İrfan Can'la yola devam edeceği kaydedildi.
Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin kulübü olan Southampton'ın küme düşmesi halinde İrfan Can'ı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
Sezon başında Fenerbahçe'ye giden İrfan Can, birinci kaleci Altay Bayındır'ın yedeği oldu.
Ancak Altay'ın sakatlanması sonucu kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, son 4 maçta kaleyi korudu.
Bu sezon toplam 7 maçta süre alan İrfan Can, kalesinde 11 gol gördü.
24 yaşındaki kalesinin güncel piyasa değeri 1.2 milyon Euro.