TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında aldığı Sivasspor galibiyetiyle şampiyonluk umudunu sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında aldığı Sivasspor galibiyetiyle şampiyonluk umudunu sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir zirve yarışı veren sarı-lacivertliler, 2023/2024 sezonu için çalışmalarına hız verdi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un geleceğinin belirsizliğini koruduğu Fenerbahçe, kadrosunda önemli değişiklikler yapacak.
Hızlı bir ara transfer dönemi geçirecek olan Kanarya, eksik bölgelere yapacağı takviyelerle yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.
Birçok bölgeye transfer yapması beklenen Fenerbahçe'de önceliklerden biri ise kanat transferi...
Son birkaç sezondur kanat bölgesinde görev alan oyunculardan istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda durumu tersine çevirmek istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent'i gündemine almıştı.
Kent transferi için girişimlerini sürdüren yönetimden bir kanat hamlesi daha geldi.
FENERBAHÇE'DEN CHIEDOZIE OGBENE BOMBASI
İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin Rotherham forması giyen Nijerya asıllı İrlandalı kanat oyuncusu Chiedozie Ogbene'yi gündemine aldığını duyurdu.
Haberde Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Ogbene için girişimde bulunacağı belirtildi.
3 KULÜP DAHA İSTEDİ
Haberde ayrıca Middlesbrough, Swansea ve Millwall'un geçtiğimiz ara transfer döneminde 25 yaşındaki futbolcuyu istediği belirtildi.
CHIEDOZIE OGBENE KİMDİR?
Chiedozie Ogbene, 1 Mayıs 1997 tarihinde Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi.
25 yaşındaki futbolcu; Tramore Athletic, College Corinthians, Kilreen Celtic, Everton ve Cork City altyapılarında forma giydi.
Limerick, Brentford ve Exeter City'de de forma giyen Ogbene, 2019 yılında Rotherham'a transfer oldu.
Championship ekibindeki dördüncü sezonunu geçiren yıldız oyuncu, bu sezon çıktığı 41 maçta 9 gol ve 4 asist kaydetti.
İrlanda Milli Takımı'nın da formasını terleten Chiedozie Ogbene, milli formayla çıktığı 14 maçta 4 gol attı.
25 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Ogbene'nin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.