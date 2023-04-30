Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 11:57
Mert Kılıç
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında aldığı Sivasspor galibiyetiyle şampiyonluk umudunu sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir zirve yarışı veren sarı-lacivertliler, 2023/2024 sezonu için çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Teknik direktör Jorge Jesus'un geleceğinin belirsizliğini koruduğu Fenerbahçe, kadrosunda önemli değişiklikler yapacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Hızlı bir ara transfer dönemi geçirecek olan Kanarya, eksik bölgelere yapacağı takviyelerle yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Birçok bölgeye transfer yapması beklenen Fenerbahçe'de önceliklerden biri ise kanat transferi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Son birkaç sezondur kanat bölgesinde görev alan oyunculardan istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda durumu tersine çevirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent'i gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Kent transferi için girişimlerini sürdüren yönetimden bir kanat hamlesi daha geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

FENERBAHÇE'DEN CHIEDOZIE OGBENE BOMBASI

İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin Rotherham forması giyen Nijerya asıllı İrlandalı kanat oyuncusu Chiedozie Ogbene'yi gündemine aldığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Haberde Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Ogbene için girişimde bulunacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

3 KULÜP DAHA İSTEDİ

Haberde ayrıca Middlesbrough, Swansea ve Millwall'un geçtiğimiz ara transfer döneminde 25 yaşındaki futbolcuyu istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

CHIEDOZIE OGBENE KİMDİR?

Chiedozie Ogbene, 1 Mayıs 1997 tarihinde Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Championship ekibindeki dördüncü sezonunu geçiren yıldız oyuncu, bu sezon çıktığı 41 maçta 9 gol ve 4 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

İrlanda Milli Takımı'nın da formasını terleten Chiedozie Ogbene, milli formayla çıktığı 14 maçta 4 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

25 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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