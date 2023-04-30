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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz ayrılık! Ülkesine dönmeye hazırlanıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takıma Jesus'un isteğiyle alınan o yıldızın ülkesine dönmeye hazırlandığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 08:23 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 08:43
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz ayrılık! Ülkesine dönmeye hazırlanıyor

Fenerbahçe'ye teknik direktör Jorge Jesus'un özel isteğiyle getirilen fakat sarı lacivertli taraftarların gözüne giremeyen Willian Arao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz ayrılık! Ülkesine dönmeye hazırlanıyor

Sezon başında Flamengo'dan transfer edilen Willian Arao, ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz ayrılık! Ülkesine dönmeye hazırlanıyor

Taraftarın gözüne bir türlü giremeyen 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahaya gelecek teklifler dinlenecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz ayrılık! Ülkesine dönmeye hazırlanıyor

Sarı-lacivertliler, en az 3 milyon euro'luk kazanç elde etmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz ayrılık! Ülkesine dönmeye hazırlanıyor

Bu sezon 38 müsabakada sarı-lacivertli formayı terleten Arao, bu maçlarda 1 gol atarken 4 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz ayrılık! Ülkesine dönmeye hazırlanıyor

Yıldız ismin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz ayrılık! Ülkesine dönmeye hazırlanıyor

WILLIAN ARAO KİMDİR?

12 Mart 1992 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Kariyerine Sao Paulo altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz ayrılık! Ülkesine dönmeye hazırlanıyor

Willian Arao Sao Paulo, Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO ve Botafogo gibi takımların formalarını giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz ayrılık! Ülkesine dönmeye hazırlanıyor

Yıldız isim, sezon başında Flamengo'dan 3 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza attı.

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