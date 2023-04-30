FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sürpriz ayrılık! Ülkesine dönmeye hazırlanıyor

Fenerbahçe'ye teknik direktör Jorge Jesus'un özel isteğiyle getirilen fakat sarı lacivertli taraftarların gözüne giremeyen Willian Arao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'ye teknik direktör Jorge Jesus'un özel isteğiyle getirilen fakat sarı lacivertli taraftarların gözüne giremeyen Willian Arao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sezon başında Flamengo'dan transfer edilen Willian Arao, ülkesine dönmeye hazırlanıyor.
Taraftarın gözüne bir türlü giremeyen 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahaya gelecek teklifler dinlenecek.
Sarı-lacivertliler, en az 3 milyon euro'luk kazanç elde etmek istiyor.
Bu sezon 38 müsabakada sarı-lacivertli formayı terleten Arao, bu maçlarda 1 gol atarken 4 de asist yaptı.
Yıldız ismin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
WILLIAN ARAO KİMDİR?
12 Mart 1992 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Kariyerine Sao Paulo altyapısında başladı.
Willian Arao Sao Paulo, Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO ve Botafogo gibi takımların formalarını giydi.
Yıldız isim, sezon başında Flamengo'dan 3 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza attı.
Orta saha bölgesinin yanı sıra stoper pozisyonunda da görev alabilen Arao, 1 kez de Brezilya Milli Takım'ında boy gösterdi.
31 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro...