Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Sivasspor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Sivasspor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile 3 Mayıs'ta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 19:32
Fenerbahçe Sivasspor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile 3 Mayıs'ta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşti.

Salonda yapılan çalışmayla başlayan antrenman, sahada gerçekeleşen koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ve pas idmanıyla devam etti. Futbolcular taktik ve bireysel çalışmayla idmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor mücadelesine ilk 11'de başlayan futbolcular, günü yenileme çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

DİĞER
Fahriye Evcen oğluyla tenis oynadı! İşte Fahriye Evcen’in oğlu Karan’la keyifli anları!
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde flaş hareket! Şenol Güneş Okan Buruk'a bunu yaptı
Şenol Güneş ile Okan Buruk arasında gerginlik!
G.Saray'a transfer şoku! İngilizler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Valencia'dan mesaj!
F.Bahçe Göksel Çelik Euro Cup 2'de şampiyon!
Eski kimlikle oy kullanılır mı 2023?
1 Mayıs okullar tatil mi, resmi tatil mi?
AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan flaş derbi yorumu! Toroğlu'dan flaş derbi yorumu! 20:10
Beşiktaş bu pozisyonda penaltı bekledi! Beşiktaş bu pozisyonda penaltı bekledi! 20:03
PSG evinde mağlup! PSG evinde mağlup! 20:02
Şenol Güneş ile Okan Buruk arasında gerginlik! Şenol Güneş ile Okan Buruk arasında gerginlik! 19:36
Fenerbahçe Sivas maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe Sivas maçı hazırlıklarına başladı 19:32
Celtic derbide Rangers'ı yenerek finale yükseldi! Celtic derbide Rangers'ı yenerek finale yükseldi! 19:19
Daha Eski
Bayern Münih yeniden liderliği aldı Bayern Münih yeniden liderliği aldı 18:42
Redmond'a taraftardan pankartlı destek! Redmond'a taraftardan pankartlı destek! 18:31
Daçka Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi Daçka Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi 16:13
F.Bahçe'de Valencia'dan mesaj! F.Bahçe'de Valencia'dan mesaj! 16:24
Milli tenisçi Yankı Erel Endonezya'da şampiyon! Milli tenisçi Yankı Erel Endonezya'da şampiyon! 16:45
Icardi'ye şok sözler! "Benimle aynı masaya oturamaz" Icardi'ye şok sözler! "Benimle aynı masaya oturamaz" 17:00