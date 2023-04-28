Batsman döndü

Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilere müjdeli bir haber geldi. Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası formasından uzak kalan Batshuayi takımla birlikte çalışmalara başladı. 25 maçta 15 gol atan yıldız, ligde son olarak şubat ayında oynadı.
Sivasspor maçının hazırlıklarınısürdürensarı-lacivertlileremüjdeli bir habergeldi. Sevilla maçındayaşadığı sakatlıksonrası formasındanuzakkalan Batshuayitakımla birlikte çalışmalarabaşladı.25 maçta 15 golatan yıldız, ligdeson olarak şubatayında oynadı.