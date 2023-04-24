Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'tan flaş Galatasaray yorumu!

Jorge Jesus'tan flaş Galatasaray yorumu!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, İstanbulspor maçı öncesi konuştu. Jesus, Galatasaray hakkında da yorumlarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 19:26 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 19:33
Jorge Jesus'tan flaş Galatasaray yorumu!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, İstanbulspor maçı öncesi konuştu.

Jesus, "Bizim için hiçbir şey değişmeyecek. Rakibimiz Galatasaray'ın maçına bakmıyoruz. Dünkü sonuç bizi ilgilendirmiyor. Yolumuza her zaman aynı şekilde devam ediyor, her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bugün bir final daha oynayacağız. Biz sadece kendi maçımıza bakıyor, işimizi yapıyoruz. Biz her maçı kazandıktan sonra rakiplerimizin maçlarına bakacağız.

Önemli olan ilk dakika da olsa, son dakika da olsa kazanmaya alışmak, kazanma alışkanlığa devam etmek. Son dakikada gol attığımız zaman daha çok acı çekmiş oluyoruz. Futbol böyle bir oyun. Önemli olan galip gelmek." ifadelerini kullandı.

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