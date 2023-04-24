Jorge Jesus'a müjdeli haber! Fenerbahçe-İstanbulspor maçında...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı.
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile berabere kalmasından sonra Fenerbahçe için şampiyonluk umutları artmış durumda.
Kanarya'nın son haftalarda yaptığı geri dönüşler şampiyonluk için bir başka umut kaynağı oldu.
Geriye kalan tüm maçları kazanmak isteyen sarı-lacivertli ekip Cimbom'un puan kaybetmesini bekleyecek.
O FUTBOLCU GERİ DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de uzun süre sakatlığı olan Luan Peres yeşil sahalara geri dönüyor.
Uzun süreli sakatlığını atlatan Luan Peres, takımla çalışmalara başlamıştı.
Fiziksel olarak eksiği olan Brezilyalı savunmacı, ekstra idmanlarla açığını kapatıyor.
Bu sezon sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki oyuncunun son maçlarda kadroda kendine yer bulması bekleniyor.
Peres, 12 kez oynarken 1 asist yapmıştı.
Brezilyalı yıldızın sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.