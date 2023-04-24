Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'a müjdeli haber! Fenerbahçe-İstanbulspor maçında...

Jorge Jesus'a müjdeli haber! Fenerbahçe-İstanbulspor maçında...

Şampiyonluk hasrestini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle birlikte maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Kanarya'ya yıldız isimden sevindirici haber geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 09:49
Jorge Jesus'a müjdeli haber! Fenerbahçe-İstanbulspor maçında...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı.

Jorge Jesus'a müjdeli haber! Fenerbahçe-İstanbulspor maçında...

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile berabere kalmasından sonra Fenerbahçe için şampiyonluk umutları artmış durumda.

Jorge Jesus'a müjdeli haber! Fenerbahçe-İstanbulspor maçında...

Kanarya'nın son haftalarda yaptığı geri dönüşler şampiyonluk için bir başka umut kaynağı oldu.

Jorge Jesus'a müjdeli haber! Fenerbahçe-İstanbulspor maçında...

Geriye kalan tüm maçları kazanmak isteyen sarı-lacivertli ekip Cimbom'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Jorge Jesus'a müjdeli haber! Fenerbahçe-İstanbulspor maçında...

O FUTBOLCU GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de uzun süre sakatlığı olan Luan Peres yeşil sahalara geri dönüyor.

Jorge Jesus'a müjdeli haber! Fenerbahçe-İstanbulspor maçında...

Uzun süreli sakatlığını atlatan Luan Peres, takımla çalışmalara başlamıştı.

Jorge Jesus'a müjdeli haber! Fenerbahçe-İstanbulspor maçında...

Fiziksel olarak eksiği olan Brezilyalı savunmacı, ekstra idmanlarla açığını kapatıyor.

Jorge Jesus'a müjdeli haber! Fenerbahçe-İstanbulspor maçında...

Bu sezon sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki oyuncunun son maçlarda kadroda kendine yer bulması bekleniyor.

Jorge Jesus'a müjdeli haber! Fenerbahçe-İstanbulspor maçında...

Peres, 12 kez oynarken 1 asist yapmıştı.

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