Haberler Galatasaray Necati Ateş'ten Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "İlk defa bu kadar kötü gördüm"

Necati Ateş'ten Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "İlk defa bu kadar kötü gördüm"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 3-3 beraberlikle tamamlandı. Eski futbolcu ve yorumcu Necati Ateş karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların yıldız oyuncusunu eleştirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 09:09
Necati Ateş'ten Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "İlk defa bu kadar kötü gördüm"

Eski futbolcu ve yorumcu Necati Ateş karşılaşmayı değerlendirdi.

Necati Ateş'ten Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "İlk defa bu kadar kötü gördüm"

Maçın keyifli geçtiğini söyleyen Necati Ateş, "Maç beklediğimiz gibi geçti. Karagümrük'ün her maçı seyir anlamında keyif veriyor.

Necati Ateş'ten Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "İlk defa bu kadar kötü gördüm"

Bu tarz bir maçı herkes bekliyordu ancak kimse 3-1 öne geçmesini beklemiyordu" dedi.

Necati Ateş'ten Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "İlk defa bu kadar kötü gördüm"

Galatasaray'ın golden sonra oyundan düştüğünü söyleyen eski futbolcu, "Galatasaray, golden sonra inanılmaz şekilde oyundan düştü.

Necati Ateş'ten Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "İlk defa bu kadar kötü gördüm"

Saba, Adekugbe'yi resmen felç etti. Kerem de yardıma gelmeyince Saba ilk yarının oyuncusu oldu bana göre. Adekugbe hiç karşılık veremedi" ifadelerini kullandı.

Necati Ateş'ten Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "İlk defa bu kadar kötü gördüm"

Zaniolo'nun forvet performansını değerlendiren Ateş, "Gomis mi Zaniolo mu? Tartışmam bile, açık ara Gomis.

Necati Ateş'ten Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "İlk defa bu kadar kötü gördüm"

Gomis'in böyle maçlarda önemini anlıyorsunuz. Zaniolo forvet oynar, gol atar ama Gomis gibi sırtı dönük oynayıp servis yapamaz. Bugün de çok oynamadı ama pozisyona da girdi" açıklamalarını yaptı.

Necati Ateş'ten Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "İlk defa bu kadar kötü gördüm"

Mertens'in değişikliği yorumlayan eski futbolcu, "Mertens bugün hiç oyunda yoktu. Zaniolo yerine Icardi oyuna girdiğinde şaşırdım çünkü Okan hocanın risk alıp ikisini birden kullanmasını bekliyordum" sözlerini sarf etti.

Necati Ateş'ten Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "İlk defa bu kadar kötü gördüm"

Icardi'nin penaltısı hakkında konuşan Ateş, "Çok penaltı atan oyuncu gördüm ama Falcao gibisini görmedim.
Icardi dünya çapında bir yıldız ama çok ciddiyetsiz bir penaltı kullandı.

Necati Ateş'ten Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "İlk defa bu kadar kötü gördüm"

Takım 3-2 geride, panenka vuruşu deniyorsunuz. Penaltı kaçtıktan sonra takım oyundan düştü. Şampiyonluk giderse bunlar hatırlanır" ifadelerini kullandı.

Necati Ateş'ten Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "İlk defa bu kadar kötü gördüm"

Nelsson'un performansını değerlendiren Ataş, "Diagne'nin golüne kadar Karagümrük, Galatasaray kalesine gitmedi.

Necati Ateş'ten Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "İlk defa bu kadar kötü gördüm"

Nelsson'un da ilk defa bu kadar kötü oynadığını gördüm. Diagne çok hızlı bir oyuncu olmamasına rağmen yakalayamadı" ifadelerini kullandı.

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