Necati Ateş'ten Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! "İlk defa bu kadar kötü gördüm"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.
Şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray puanını 70'e yükseltti.
Eski futbolcu ve yorumcu Necati Ateş karşılaşmayı değerlendirdi.
Maçın keyifli geçtiğini söyleyen Necati Ateş, "Maç beklediğimiz gibi geçti. Karagümrük'ün her maçı seyir anlamında keyif veriyor.
Bu tarz bir maçı herkes bekliyordu ancak kimse 3-1 öne geçmesini beklemiyordu" dedi.
Galatasaray'ın golden sonra oyundan düştüğünü söyleyen eski futbolcu, "Galatasaray, golden sonra inanılmaz şekilde oyundan düştü.
Saba, Adekugbe'yi resmen felç etti. Kerem de yardıma gelmeyince Saba ilk yarının oyuncusu oldu bana göre. Adekugbe hiç karşılık veremedi" ifadelerini kullandı.
Gomis'in böyle maçlarda önemini anlıyorsunuz. Zaniolo forvet oynar, gol atar ama Gomis gibi sırtı dönük oynayıp servis yapamaz. Bugün de çok oynamadı ama pozisyona da girdi" açıklamalarını yaptı.
Mertens'in değişikliği yorumlayan eski futbolcu, "Mertens bugün hiç oyunda yoktu. Zaniolo yerine Icardi oyuna girdiğinde şaşırdım çünkü Okan hocanın risk alıp ikisini birden kullanmasını bekliyordum" sözlerini sarf etti.
Takım 3-2 geride, panenka vuruşu deniyorsunuz. Penaltı kaçtıktan sonra takım oyundan düştü. Şampiyonluk giderse bunlar hatırlanır" ifadelerini kullandı.
Nelsson'un performansını değerlendiren Ataş, "Diagne'nin golüne kadar Karagümrük, Galatasaray kalesine gitmedi.
Nelsson'un da ilk defa bu kadar kötü oynadığını gördüm. Diagne çok hızlı bir oyuncu olmamasına rağmen yakalayamadı" ifadelerini kullandı.