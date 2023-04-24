FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan sözleşme uzatma teklifine flaş yanıt!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.
Sarı-lacivertli takım, iç transferde sözleşmesi bitecek isimlerle görüşmeler yürütüyor.
O isimlerden biri de Miha Zajc... Sloven futbolcu, Kanarya'nın mukavele yenileme teklifine flaş bir yanıt verdi.
Tecrübeli orta saha oyuncusu son teklif için "Sezon sonu görüşelim" dedi.
Kanarya, tecrübeli orta saha oyuncusunu bırakmak istemiyor. Yıldız ismin ücretine de zam yapılacak.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkan Zajc, 4 gol atarken 3 de asist yaptı.
MIHA ZAJC KİMDİR?
1 Temmuz 1994 tarihinde Slovenya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Interblock takımında başladı ardından NK Olimpija'ya transfer oldu.
Sırasıyla NK Bravo, NK Celje, Empoli ve Fenerbahçe formaları giydi.
2019'un ocak ayında sarı-lacivertli takıma transfer olan Zajc, 2020-21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçirdi.
1.78 cm boyundaki tecrübeli orta saha, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Slovenya Milli Takımı'nda da görev alan Zajc, çıktığı 38 karşılaşmada 8 gole imzasını attı.
Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Sloven yıldızın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...