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FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan sözleşme uzatma teklifine flaş yanıt!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda geleceği merak konusu olan Miha Zajc'ta flaş bir gelişme yaşandı. Başarılı futbolcu, kontrat yenileme teklifine bu yanıtı verdi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 09:49
FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan sözleşme uzatma teklifine flaş yanıt!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan sözleşme uzatma teklifine flaş yanıt!

Sarı-lacivertli takım, iç transferde sözleşmesi bitecek isimlerle görüşmeler yürütüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan sözleşme uzatma teklifine flaş yanıt!

O isimlerden biri de Miha Zajc... Sloven futbolcu, Kanarya'nın mukavele yenileme teklifine flaş bir yanıt verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan sözleşme uzatma teklifine flaş yanıt!

Tecrübeli orta saha oyuncusu son teklif için "Sezon sonu görüşelim" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan sözleşme uzatma teklifine flaş yanıt!

Kanarya, tecrübeli orta saha oyuncusunu bırakmak istemiyor. Yıldız ismin ücretine de zam yapılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan sözleşme uzatma teklifine flaş yanıt!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkan Zajc, 4 gol atarken 3 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan sözleşme uzatma teklifine flaş yanıt!

MIHA ZAJC KİMDİR?

1 Temmuz 1994 tarihinde Slovenya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Interblock takımında başladı ardından NK Olimpija'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan sözleşme uzatma teklifine flaş yanıt!

Sırasıyla NK Bravo, NK Celje, Empoli ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan sözleşme uzatma teklifine flaş yanıt!

2019'un ocak ayında sarı-lacivertli takıma transfer olan Zajc, 2020-21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan sözleşme uzatma teklifine flaş yanıt!

1.78 cm boyundaki tecrübeli orta saha, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan sözleşme uzatma teklifine flaş yanıt!

Slovenya Milli Takımı'nda da görev alan Zajc, çıktığı 38 karşılaşmada 8 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan sözleşme uzatma teklifine flaş yanıt!

Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Sloven yıldızın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...

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