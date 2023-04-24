Fırat Aydınus Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını yorumladı

"Hakem Volkan Bayarslan ilk yarıya 9, ikinci yarıya 7 dakika ekledi. Bu uzatma dakikaları hangi kriterlere göre, neden eklendi, biri bana anlatsın lütfen!

Fenerbahçe'de kale değişiyor! İşte Altay Bayındır'ın yerine gelecek isim