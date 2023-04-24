Haberler Galatasaray Fırat Aydınus Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Fırat Aydınus Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray, rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Hürriyet Gazetesi yazarı Fırat Aydınus da mücadeleyi dikkat çeken sözlerle yorumladı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 10:43 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 11:05
Fırat Aydınus Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını yorumladı

"Hakem Volkan Bayarslan ilk yarıya 9, ikinci yarıya 7 dakika ekledi. Bu uzatma dakikaları hangi kriterlere göre, neden eklendi, biri bana anlatsın lütfen!

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Fırat Aydınus Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Karagümrüklü Lawrence Nicholas oyunda kaldığı 73 dakika içinde 3 kez sarı kartlık hareket yaptı ancak maçı tek sarı kartla bitirdi. Şimdi gelelim, tartışmalı pozisyonlara...

Fırat Aydınus Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını yorumladı

DAKİKA 3: KEREM'İN GOLÜ ÖNCESİ FAUL VAR

Galatasaray'ın attığı ilk gol öncesi sağdan yapılan ortada Oliveira topa müdahale etmek isterken Karagümrüklü Biraschi'yi bozuyor. Faul verilmesi gerekiyordu.

Fırat Aydınus Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını yorumladı

DAKİKA 23: PENALTI YOK, DEVAM KARARI DOĞRU

Nicolo Zaniolo'nun penaltı beklediği pozisyonda Karagümrük kalecisi Batuhan net biçimde topa temas ediyor, penaltı yok. Hakemin devam kararı doğru.

Fırat Aydınus Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını yorumladı

DAKİKA 42: PENALTIYA VAR KARIŞMAMALIYDI

Galatasaray'ın kazandığı penaltıda Lawrence Nicholas topa diziyle müdahale etmek isterken, dirseğinin alt kısmıyla istemsizce dokundu.

Fırat Aydınus Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Bence penaltı ama yoruma açık bir pozisyon olduğu için VAR'ın müdahil olmaması gerekiyordu. Bu, hakemin görüp değerlendirmesi gereken bir pozisyondu.

Fırat Aydınus Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını yorumladı

DAKİKA 63: RASHICA'YA VERİLEN PENALTI YANLIŞTI

Rsahica'ya yapılan hareket penaltıyı gerektirecek bir müdahale değil.

Fırat Aydınus Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını yorumladı

İstanbul-Antalya maçında verilen penaltıya müdahale etmedi diye Arda Kardeşler kızağa çekilirken, bu maçın VAR'ı Hakan Ceylan'ın pozisyona müdahil olmaması soru işareti doğuruyor.

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