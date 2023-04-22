Kupaya götürüyor

Arjantin, Fransa ve İtalya basının yanı sıra İspanyol basını da İcardi'yi yakından takip ediyor. Son olarak Mundodeportivo, oyuncunun Galatasaray'da ikinci baharını yaşadığını yazdı. Haberde, "Attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını şampiyonluğa sürüklüyor" ifadesini kullandı.
Arjantin, Fransa ve İtalya basının yanı sıra İspanyol basını da İcardi'yi yakından takip ediyor. Son olarak Mundodeportivo, oyuncunun Galatasaray'da ikinci baharını yaşadığını yazdı. Haberde, "Attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını şampiyonluğa sürüklüyor" ifadesini kullandı.