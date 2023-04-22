Icardi'den dev katkı

Süper Lig'de topladığı 69 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray, rakip filelere 64 gol bıraktı ve ligin en çok gol atan ikinci takımı... 13 gol ve 7 asistle sarı-kırmızılıların hücum yükünü Mauro İcardi çekiyor. İcardi'yi 8'er golle Bafetimbi Gomis ve Kerem Aktürkoğlü takip ediyor.
Süper Lig'de topladığı 69 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray, rakip filelere 64 gol bıraktı ve ligin en çok gol atan ikinci takımı... 13 gol ve 7 asistle sarı-kırmızılıların hücum yükünü Mauro İcardi çekiyor. İcardi'yi 8'er golle Bafetimbi Gomis ve Kerem Aktürkoğlü takip ediyor.