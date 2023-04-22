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Icardi'den dev katkı

Süper Lig'de topladığı 69 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray, rakip filelere 64 gol bıraktı ve ligin en çok gol atan ikinci takımı... 13 gol ve 7 asistle sarı-kırmızılıların hücum yükünü Mauro İcardi çekiyor. İcardi'yi 8'er golle Bafetimbi Gomis ve Kerem Aktürkoğlü takip ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Icardi'den dev katkı
Süper Lig'de topladığı 69 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray, rakip filelere 64 gol bıraktı ve ligin en çok gol atan ikinci takımı... 13 gol ve 7 asistle sarı-kırmızılıların hücum yükünü Mauro İcardi çekiyor. İcardi'yi 8'er golle Bafetimbi Gomis ve Kerem Aktürkoğlü takip ediyor.
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