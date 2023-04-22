Aslan yürekli savaşçı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda parlıyor. Savunmada önemli işlere imza atan Bardakcı, verdiği skor katkısıyla da takımına puanlar kazandırıyor. Son olarak Alanyaspor deplasmanında skor perdesini açan golü kaydeden Abdülkerim, Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Başakşehir maçında 1 gol atan Abdülkerim, Sivasspor deplasmanında galibiyeti getiren son dakika golünün asistini yaptı.

FORVETLERİ GERİDE BIRAKTI

Tecrübeli oyuncu, 2 kez yenik düştükleri Ümraniyespor maçında önce beraberliği sağlayan golü attı sonra galibiyeti getiren golün asistine imza attı. 5 gole katkısı bulunan 28 yaşındaki yıldız oyuncu, Süper Lig'in birçok yıldız forvetini geride bıraktı. F.Bahçe'den King'in 5, Pedro'nun 4, Serdar Dursun'un 3, Beşiktaş'tan Muleka'nın 5, Trabzonspor'dan Umut Bozok'un 3, Başakşehir'den Keny'nin 3 ve Okaka'nın ise 2 gole katkısı bulunuyor. Abdülkerim, bir stoper olarak skor da üretti. Savaş ÇORLU

TRANSFERİ İÇİN KAPIŞTILAR

Abdülkerim'i transfer etmek için ezeli rakipler büyük bir rekabete geldi. Sıkı pazarlıkların ardından, önce Beşiktaş çekildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise 1 milyon euro istenmesi üzerine, "Sen bu kadar eder misin? Karakter açısından da bir sıkıntı görüyorum" dedi. Bunun üzerine Fenerbahçe defteri de kapandı ve kendisi için fedakarlıktan kaçınmayan Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı takımda devleşti.

KİMYALARI TUTTU

Abdülkerim Bardakcı, stoper bölgesinde partneri Victor Nelsson ile iyi bir uyum yakaladı. İki oyuncu bu sezon Süper Lig'de 22 maçta birlikte forma giydi. İki oyuncunun birlikte çıktığı maçlarda Galatasaray, kalesinde sadece 15 gol gördü ve maç başına gol yeme oranı 0.68 oldu. Sarıkırmızılı takım, birlikte oynadıkları 10 maçta kalesinde gol görmedi.