Haberler Galatasaray Altın 11'le devam

Altın 11'le devam

Okan Buruk son 3 maçta aynı 11'i sahaya sürdü. Üst üste 3 galibiyet geldi, tam 12 gol atıldı. Karagümrük karşısında da kazananlar sahada olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Altın 11'le devam

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son 3 maçta 3 galibiyet alan kadroyu bozmayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılı takım aynı kadroyla Adana Demirspor'u 2-0, Kayserispor'u 6-0, Alanyaspor'u ise 4-1 yendi. Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem ve İcardi'den oluşan 11'le istikrar yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, Pazar akşamı evinde oynayacakları Karagümrük maçında da değişiklik yapmayı düşünmüyor. Alanya deplasmanında ağrı hisseden ve tedbir amaçlı kenara alınan Mauro İcardi'nin durumu ise maç gününde belli olacak. İcardi'nin maça yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Galatasaray, Fatih Karamgümrük maçını da kazanarak Fenerbahçe'yle arasındaki farkı yeniden 9'a çıkarmayı hedefliyor.

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