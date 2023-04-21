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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın sol bek planı netleşti!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i 2-1 yenen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, sol bek mevkisi için planını yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 12:24
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın sol bek planı netleşti!

Fenerbahçe'nin gelecek sezon planları netleşmeye başlarken, Jayden Oosterwolde ve Ezgjan Alioski ikilisi için de sürpriz bir karar verilebilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın sol bek planı netleşti!

Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski'nin inişli çıkışlı performansları soru işareti yaratırken, devre arasında önemli bir yatırım yapılmış ve İtalya'dan Jayden Oosterwolde takıma kazandırılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın sol bek planı netleşti!

Bu kritik süreçte gözden çıkarılmış bir durumda olan Ezgjan Alioski, son maçlarda gösterdiği performans ile yönetimin yeniden dikkatini çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın sol bek planı netleşti!

Alioski'nin, sol bek pozisyonunda iyi bir alternatif olabileceğini düşünen Fenerbahçe yönetimi, Kuzey Makedonyalı oyuncunun önümüzdeki maçlardaki performansına göre karar verecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın sol bek planı netleşti!

Akşam'da yer alan habere göre Jayden Oosterwolde konusundan da emin olamayan teknik heyet, genç sol bekin iyi bir alternatifi olmasından yana...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın sol bek planı netleşti!

Fenerbahçe forması ile bu sezon 24 maça çıkan 31 yaşındaki Alioski, 1320 dakika sahada kaldı ve 1 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın sol bek planı netleşti!

Şu an Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Alioski'nin, 2024 yazına kadar Al-Ahli ile sözleşmesi var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın sol bek planı netleşti!

Oyuncu hakkındaki son karar olumlu olursa, Fenerbahçe yönetimi harekete geçecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın sol bek planı netleşti!

EZGJAN ALIOSKİ KİMDİR?

12 Şubat 1992 tarihinde Kuzey Makedonya'da dünyaya geldi. Kariyerine İsviçre takımlarından Young Boys'ta başladı. 2017'de İngiliz ekibi Leeds United'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın sol bek planı netleşti!

Sezon başında ise Suudi Arabistan takımı Al Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın sol bek planı netleşti!

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahanın solunda ve sol bekte görev yapabiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın sol bek planı netleşti!

Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Makedon yıldız, milli takımı ile 63 maçta oynadı, 12 gol attı.

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