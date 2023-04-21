Çocukları güldürecek

Deprem felaketinin ilk gününden bu yana vatandaşların yaralarını sarmak için uğraşan Fenerbahçe yeni bir sosyal sorumluluğa daha imza atıyor. Sarı lacivertli kulüp, 23 Nisan Bayramı nedeniyle çocuklara oyuncuak götürmek için yeni TIR'lar hazırladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından "Çocuklarımıza çifte bayram sevinci yaşatmak için 23 Nisan'da Hatay'dayız" denildi.
Deprem felaketinin ilk gününden bu yana vatandaşların yaralarını sarmak için uğraşan Fenerbahçe yeni bir sosyal sorumluluğa daha imza atıyor. Sarı lacivertli kulüp, 23 Nisan Bayramı nedeniyle çocuklara oyuncuak götürmek için yeni TIR'lar hazırladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından "Çocuklarımıza çifte bayram sevinci yaşatmak için 23 Nisan'da Hatay'dayız" denildi.