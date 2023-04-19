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Fenerbahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertliler, kritik mücadeleden galip ayrılarak lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de Başakşehir ile oynanacak mücadele öncesi 5 futbolcu için kırmızı alarm verildi. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 12:31
Fenerbahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe, saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu...

Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler, 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 60 puanla 2. sırada bulunuyor. Turuncu-lacivertliler ise 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda aldığı 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu...

Ligin 27. haftasında derbide Beşiktaş'a kaybeden daha sonra ligde oynadığı Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarını kazanarak iki maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, seriyi devam ettirip şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor.

Fenerbahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu...

SÜPER LİG'DE 30. RANDEVU

Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 29 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu...

Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 defa sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Fenerbahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu...

Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 40 gol atarken, Başakşehir 32 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu...

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi ev sahibi, Diego Rossi'nin attığı golle 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu...

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 13 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 29 puan topladı.

Fenerbahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu...

Rakip filelere 28 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 12 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 7 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmezken; 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu...

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 27 karşılaşmada rakip filelere 67 gol sığdırdı.

Fenerbahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu...

Sarı-lacivertliler, bu alanda en çok gol atan takım konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu...

Kanarya'da 27 gollü Enner Valencia takımın gol yükünü çekerken, Michy Batshuayi 10 golle katkı sağladı.

Fenerbahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu...

SUAT ARSLANBOĞA YÖNETECEK

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Fenerbahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu...

Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu...

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu...

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia ceza sınırında bulunan isimler.

Fenerbahçe'de kırmızı alarm! 5 futbolcu...

Bu futbolcular kart görmeleri durumunda 31. hafta iç sahada oynanacak İstanbulspor maçında cezalı duruma düşecek.

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