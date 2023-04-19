Haberler Fenerbahçe BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE CANLI İZLE | Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - FB maçı canlı izle!

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE CANLI İZLE | Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - FB maçı canlı izle!

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk oluyor. Zirve yarışında deplasmanda mutlak 3 puanın sahibi olmak isteyen Jorge Jesus yönetimideki sarı laciverlilerden 5 futbolcu, Başaklehir karşısında sakatlık ve kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Peki Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 18:30 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 18:50
BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE CANLI İZLE | Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - FB maçı canlı izle!

Başakşehir - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 19 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı karşalaşmada Ali Saygın Ögel ile Kemal Yılmaz yardımcı hakem olarak görev alacak. Ligde 60 puanla zirve takibini bırakmayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmasını engelledi. Başakşehir deplasmanından da mutlu ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, lig sonunda mutlu sona ulaşmak için yoğun çaba sarf edecek.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼

FENERBAHÇE SAHAYA 5 EKSİK ÇIKACAK

Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesinde 5 eksik oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde bel fıtığı ameliyatı olan kaptan Altay Bayındır, sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Joshua King ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Osayi-Samuel, Başakşehir maçında görev alamayacak. Öte yandan dünkü antrenmanda dinlendirilen Arda Güler'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

5 KİŞİ SINIRDA

Fenerbahçe'de 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertilerde; Emre Mor, Serdar Aziz, Willian Arao, Gustavo Henrique ve Enner Valencia, Başakşehir maçında kart görmeleri durumunda ligin 31'inci haftasındaki İstanbulspor maçında görev alamayacaklar.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Başakşehir maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Atilla, Alioski, İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun."

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin deniz sezonunu açtı! Fit fiziğine övgüler yağdı
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Almanlar duyurdu
Fırtına'nın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip!
En çok penaltıyı kim kazandı? İşte o istatistik
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Bayram mesajları 2023 (Dualı, hadisli)
Arefe günü kılınacak namazlar, dualar Diyanet
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına Sivas'a hareket etti! Fırtına Sivas'a hareket etti! 18:12
"Sonunda kupaya erişebileceğimizi biliyorduk" "Sonunda kupaya erişebileceğimizi biliyorduk" 16:57
Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere TOGG jesti Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçilere TOGG jesti 16:23
Fırtına'nın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı Fırtına'nın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı 16:17
Trabzonspor Bjelica ile ilk idmanına çıktı! Trabzonspor Bjelica ile ilk idmanına çıktı! 16:15
Ergin Ataman açıkladı! "Görüştüğümüz doğru" Ergin Ataman açıkladı! "Görüştüğümüz doğru" 16:07
Daha Eski
Bilal Erdoğan Dayanışma Obası'nı ziyaret etti Bilal Erdoğan Dayanışma Obası'nı ziyaret etti 15:47
Altay-Göztepe maç biletleri satışa çıkıyor Altay-Göztepe maç biletleri satışa çıkıyor 15:45
SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 15:33
Final İstanbul'dan alınmayacak! TFF açıkladı Final İstanbul'dan alınmayacak! TFF açıkladı 15:16
Milli motosikletçiler Hollanda'da sahne alıyor! Milli motosikletçiler Hollanda'da sahne alıyor! 15:15
F.Bahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip! F.Bahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip! 15:13