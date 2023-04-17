Jesus sinyali çaktı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un kontrat durumu bir süredir belirsizdi. Özellikle ses kaydının da çıkmasının ardından sezon sonu ayrılmasına kesin gözle bakılıyordu. Ancak Brezilya ekibi, Jesus'u beklemedi ve Jorge Sampaoli ile anlaşmaya vardı. Bu gelişmenin ardından gözler 68 yaşındaki teknik adama çevrilmişti. Ankaragücü mücadelesi sonrasında yine sözleşmesi soruldu. Bu defa olumlu bir yanıt verdi. Jesus "Ben kontratlarımı sezon sonunca konuşurum. Ama şunu söyleyebilirim eğer kalacaksam bu Ali Koç ile birlikte olur. Başkan kalırsa ben de kalırım. O yoksa giderim" dedi.



2 YILLIK KONTRAT



Başkan Koç, 1 yıllık sözleşme yapan Jesus ile masaya oturmuştu. Geleceği planlamak ve istikrar adına da 2 yıllık bir kontrat önermişti.



Sezon sonunda şampiyonluk gelmese dahi başkan Koç kaldığı takdirde Jesus'un da görevine devam etmesi bekleniyor.