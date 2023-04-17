Haberler Fenerbahçe Jesus sinyali çaktı

Jesus sinyali çaktı

Sezon sonu kulüpten ayrılması beklenen Portekizli hocanın “Başkan kalırsa ben de kalırım” demeci Ali Koç’un teklifini kabul edeceği şeklinde yorumlandı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Jesus sinyali çaktı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un kontrat durumu bir süredir belirsizdi. Özellikle ses kaydının da çıkmasının ardından sezon sonu ayrılmasına kesin gözle bakılıyordu. Ancak Brezilya ekibi, Jesus'u beklemedi ve Jorge Sampaoli ile anlaşmaya vardı. Bu gelişmenin ardından gözler 68 yaşındaki teknik adama çevrilmişti. Ankaragücü mücadelesi sonrasında yine sözleşmesi soruldu. Bu defa olumlu bir yanıt verdi. Jesus "Ben kontratlarımı sezon sonunca konuşurum. Ama şunu söyleyebilirim eğer kalacaksam bu Ali Koç ile birlikte olur. Başkan kalırsa ben de kalırım. O yoksa giderim" dedi.


2 YILLIK KONTRAT


Başkan Koç, 1 yıllık sözleşme yapan Jesus ile masaya oturmuştu. Geleceği planlamak ve istikrar adına da 2 yıllık bir kontrat önermişti.


Sezon sonunda şampiyonluk gelmese dahi başkan Koç kaldığı takdirde Jesus'un da görevine devam etmesi bekleniyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Uğurcan Çakır Beşiktaş maçında tarih yazdı! İnanılmaz istatistik: Milli takım sözleri geceye damga vurdu…
Hadise boşandıktan hemen sonra kendini yatırıma vurdu! 500 bin TL'ye...
F.Bahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı
Cimbom'un yıldızına Alman devi talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Altay için kritik karar!
F.Bahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı
2023 Kadir Gecesi mesajları resimli, dualı
TOKİ Avrupa Yakası sonuçları 17 Nisan
Son dakika deprem mi oldu 17 Nisan?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar: Bayarslan’ın kötü maçı yok! Ahmet Çakar: Bayarslan’ın kötü maçı yok! 00:42
Paris'e Icardi çıkarması! Paris'e Icardi çıkarması! 00:42
Toroğlu'dan flaş derbi yorumu: Yazık oldu! Toroğlu'dan flaş derbi yorumu: Yazık oldu! 00:38
Cimbom'un yıldızına Alman devi talip! Cimbom'un yıldızına Alman devi talip! 00:33
Mert yetmedi! Mert yetmedi! 00:14
Futbol gribi! Futbol gribi! 00:13
Daha Eski
Yeni yönetim seriyi bitirdi Yeni yönetim seriyi bitirdi 00:12
Yokluğunu hissettiler! Yokluğunu hissettiler! 00:11
Karaismailoğlu kulübü ziyaret etti Karaismailoğlu kulübü ziyaret etti 00:10
Ghezzal döküldü Ghezzal döküldü 00:08
Mert’ten geçit yok Mert’ten geçit yok 00:07
Büyük destek Büyük destek 00:06