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Fenerbahçe geriye düştüğü karşılaşmalarda 20 puan hanesine yazdırdı!

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de geriye düştüğü 20 karşılaşmaları çevirmeyi başardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 13:08
Fenerbahçe geriye düştüğü karşılaşmalarda 20 puan hanesine yazdırdı!
Fenerbahçe, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de geriye düştüğü maçlarda 20 puan topladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 60'a yükseltirken, zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren goller Enner Valencia ve Miguel Crespo'nun ayağından geldi.

Fenerbahçe, bu sezon kalesinde ilk golü gördüğü karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçların 4'üne Kadıköy'de imza atarken, 4'ünü ise deplasmanda yaşadı.

Öte yandan Fenerbahçe, son 3 galibiyetini de geriden gelirken kazanırken, bu süreçte Alanyaspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü 2-1 ve MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenmeyi başardı.
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