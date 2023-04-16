Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Alagöz 99-60 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Alagöz 99-60 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kadınlar EuroLeague Finali'nde iki temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Alagöz, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 22:43 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 23:42
Fenerbahçe Alagöz 99-60 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kadınlar EuroLeague Finali'nde iki temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Alagöz, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Alagöz, EuroLeague'deki 5. finalinde ilk kez kupayı müzesine götürmüş oldu.

1.PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Alagöz 29-17 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

2.PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Alagöz 57-17 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

3.PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Alagöz 77-44 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Alagöz 99-60 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

8 YIL SONRA İLK

Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 8 sezon sonra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde karşı karşıya gelen iki Türk takımı oldu. Turnuvada 2013-2014 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe, finalde karşılaşmış ve sarı kırmızılı takımın galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

DİĞER
Son dakika haberi: Şenol Güneş dev derbi sonrası 2 yıldızın biletini kesti! O isimlere bomba sözler...
Derbi sonrası puan durumu karıştı! İşte güncel durum (2022/23 sezonu 29. hafta)
Derbide kazanan yok!
Cimbom'un yıldızına yakın markaj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Jesus gerçekleri ortaya çıktı! Ses kaydı...
Ramazan Bayramı ne zaman 2023?
Antalya iftar ve sahur vakti 17 Nisan Pazartesi
Sivas iftar ve sahur vakti 17 Nisan Pazartesi
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma evinde hata yapmadı! Roma evinde hata yapmadı! 23:43
Cengiz attı Marsilya 3 puana uzandı! Cengiz attı Marsilya 3 puana uzandı! 23:36
Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar! Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar! 23:06
Maxi Gomez: İyi bir duruş gösterdik Maxi Gomez: İyi bir duruş gösterdik 23:03
İhsan Derelioğlu: 3 puan kazanamadık ama... İhsan Derelioğlu: 3 puan kazanamadık ama... 23:02
Mert Günok: Oyunu açmayı başaramadık" Mert Günok: Oyunu açmayı başaramadık" 23:00
Daha Eski
Onur Bulut: Maalesef kazanamadık Onur Bulut: Maalesef kazanamadık 23:00
Omar Colley: 1 puan bize yetmez! Omar Colley: 1 puan bize yetmez! 22:53
Hüseyin: Gidişatı değiştirmek istiyoruz Hüseyin: Gidişatı değiştirmek istiyoruz 22:52
"Kazanmak istiyorduk ama..." "Kazanmak istiyorduk ama..." 22:46
Kadınlar EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe! Kadınlar EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe! 22:43
Göztepe'den seriye devam! Göztepe'den seriye devam! 22:31