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Fenerbahçe'de Miha Zajc Karagümrük galibiyetini değerlendirdi!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından ise Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden Miha Zajc dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 22:54 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 23:01
Fenerbahçe'de Miha Zajc Karagümrük galibiyetini değerlendirdi!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup ederken mücadelede sarı lacivertlilerin ilk golünü kaydeden Miha Zajc açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Zor bir maç oldu. İlk yarıda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Karagümrük 1 şut çekti, gol oldu. İkinci yarı çok daha iyiydik. Bu galibiyeti hak ettik. Önemli bir 3 puanı aldık.

Kariyerimin ilk üç golü arasına girer bu attığım gol. Önemli bir goldü. Ama daha önemlisi kazanmaktı. Yolumuza devam edeceğiz. Attila Szalai de güzel bir gol attı. Maçtan önce bu golü atacağını söyledim. Sürpriz olmadı.

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