Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı?

AZİZ YILDIRIM'A ÇAĞRI

Akşam'ın haberine göre; camianın önde gelen bazı dernek başkanlarının eski başkan Aziz Yıldırım'a yeniden aday olması konusunda bir baskı yapma kararı aldıkları öğrenildi. Bu isimlerin kısa süre içinde Aziz Yıldırım ile bir araya gelmesi bekleniyor.