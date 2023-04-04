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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki dev derbide sahasında Beşiktaş'a 4-2'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a tepkiler büyüyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç ve yönetimi istifaya davet ederken; Koç, statta olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Fenerbahçe kulislerinde seçim rüzgarı esmeye başladığı öne sürülürken, bazı taraftarların geri dönmesi için çağrıda bulunduğu Aziz Yıldırım, başkan adaylığı için kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 15:30
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı?

İkinci yarının ilk dakikalarında penaltı kazanan ve rakibi 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, penaltı atışından yararlanamadı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı?

Valencia'nın kaçırdığı penaltı sonrası ise ibre Beşiktaş'a döndü.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı?

10 kişi mücadele ettiği rakibini 1-0 geriden gelip 4-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, tarihi bir zafer elde etti.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı?

Fenerbahçe'de alınan beklenmedik yenilgi sonrası taraftarlar adeta çılgına döndü.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı?

Mücadelenin son dakikalarında futbolculara tepki gösterilirken, Başkan Ali Koç ve yönetim de istifaya davet edildi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı?

Taraftarlar, dakikalarca 'yönetim istifa' ve 'Ali Koç istifa' sloganı atarak Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı?

Gaziantepspor ve Hatayspor ile maçlar oynanmış sayıldığında lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6...

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı?

Kanarya ligden kopmuş değil ancak kulüpteki karışıklık ve hakim olan umutsuzluk nedeniyle sıkıntı büyük.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı?

KOLTUKLAR SALLANTIDA

Kanarya'nın ligde Galatasaray'ı geride bırakamaması ve Türkiye Kupası'nı alamaması halinde kulüpte başkandan, yöneticilere, profesyonellerden, oyunculara kadar birçok kişinin yerini kaybetme ihtimali yüksek.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı?

Kadıköy'de yaşanan tarihi Beşiktaş yenilgisi sonrası Fenerbahçe taraftarları tarafından istifaya davet edilen Başkan Ali Koç, statta olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı?

Yapılan toplantıda gergin ve üzgün olan Başkan Koç'un, taraftarın istifa çağrısına bir yanıt vermediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı?

Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jorge Jesus konusunda ise bu hafta içinde bir karar alacak.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı?

Beşiktaş yenilgisi sonrası şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'nin kulislerinde seçim rüzgarları sert bir şekilde esmeye başladı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı?

AZİZ YILDIRIM'A ÇAĞRI

Akşam'ın haberine göre; camianın önde gelen bazı dernek başkanlarının eski başkan Aziz Yıldırım'a yeniden aday olması konusunda bir baskı yapma kararı aldıkları öğrenildi. Bu isimlerin kısa süre içinde Aziz Yıldırım ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı?

AZİZ YILDIRIM SICAK BAKMIYOR

Aziz Yıldırım ise başkanlık konusuna sıcak bakmıyor.

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