Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir derbiye sahne oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir derbiye sahne oldu.
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.
Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarının ilk dakikalarında penaltı kazanan ve rakibi 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, penaltı atışından yararlanamadı.
10 kişi mücadele ettiği rakibini 1-0 geriden gelip 4-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, tarihi bir zafer elde etti.
Fenerbahçe'de alınan beklenmedik yenilgi sonrası taraftarlar adeta çılgına döndü.
Mücadelenin son dakikalarında futbolculara tepki gösterilirken, Başkan Ali Koç ve yönetim de istifaya davet edildi.
Taraftarlar, dakikalarca 'yönetim istifa' ve 'Ali Koç istifa' sloganı atarak Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi.
Gaziantepspor ve Hatayspor ile maçlar oynanmış sayıldığında lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6...
Kanarya ligden kopmuş değil ancak kulüpteki karışıklık ve hakim olan umutsuzluk nedeniyle sıkıntı büyük.
KOLTUKLAR SALLANTIDA
Kanarya'nın ligde Galatasaray'ı geride bırakamaması ve Türkiye Kupası'nı alamaması halinde kulüpte başkandan, yöneticilere, profesyonellerden, oyunculara kadar birçok kişinin yerini kaybetme ihtimali yüksek.
Kadıköy'de yaşanan tarihi Beşiktaş yenilgisi sonrası Fenerbahçe taraftarları tarafından istifaya davet edilen Başkan Ali Koç, statta olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi.
Yapılan toplantıda gergin ve üzgün olan Başkan Koç'un, taraftarın istifa çağrısına bir yanıt vermediği öğrenildi.
Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jorge Jesus konusunda ise bu hafta içinde bir karar alacak.
Beşiktaş yenilgisi sonrası şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'nin kulislerinde seçim rüzgarları sert bir şekilde esmeye başladı.
AZİZ YILDIRIM'A ÇAĞRI
Akşam'ın haberine göre; camianın önde gelen bazı dernek başkanlarının eski başkan Aziz Yıldırım'a yeniden aday olması konusunda bir baskı yapma kararı aldıkları öğrenildi. Bu isimlerin kısa süre içinde Aziz Yıldırım ile bir araya gelmesi bekleniyor.
AZİZ YILDIRIM SICAK BAKMIYOR
Aziz Yıldırım ise başkanlık konusuna sıcak bakmıyor.