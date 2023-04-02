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Fenerbahçe antrenörü Joao de Deus'tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş Okan Buruk sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un cezası sebebiyle kulübede yer alacak olan Joao de Deus maç öncesi açıklamalarda bulundu ve "Umarım bu taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 19:48 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 20:11
Fenerbahçe antrenörü Joao de Deus'tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş Okan Buruk sözleri!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un cezası sebebiyle derbide takımın başında olacak olan antrenör Joao de Deus, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Deus, "Kazanmayı bekliyoruz. Çok zor bir maç olacak. Bu maçın seviyesine iyi bir karşılık vermeyi bekliyoruz. Daha az hata yapan kazanacak. Umarım bu taraf biz oluruz. Galatasaray teknik direktörü bizim hakkımızda çok fazla konuşabilir ama biz kendi işimize bakıyoruz.

jorge Jesus hafta boyunca takımı en iyi şekilde açıkladı. Detayları açıkladı. Son toplantıda da her şeyi anlattı. Bence takımımız hazır. Sahaya çıktığımız andan itibaren hırslı başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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