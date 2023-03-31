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Fenerbahçe'de Enner Valencia gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın durumu merak konusu oldu. Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması yaşadığı açıklanan Ekvadorlu yıldızla ilgili karar verildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 19:25
Fenerbahçe'de Enner Valencia gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Deneyimli futbolcu, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Alanyaspor maçında sakatlık geçirmişti.

Fenerbahçe'de Enner Valencia gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Valencia'nın diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması yaşadığı ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Hücum hattındaki diğer yıldızları Joshua King ve Michy Batshuayi'den yararlanmayacak olan Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan gelen haber yüreklere su serpti.

Fenerbahçe'de Enner Valencia gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Valencia'nın takımla çalışmalara başladığını duyurdu.

Fenerbahçe'de Enner Valencia gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SAHADA

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 25 gole imzasını atan Enner Valencia, yaşadığı ağır sakatlığa rağmen Beşiktaş derbisinde sahadaki yerini alacak.

Fenerbahçe'de Enner Valencia gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

İşine dört elle sarılan 33 yaşındaki Ekvadorlu yıldız, sezon başından bu yana yaptığı fedakarlıklarla farkını ortaya koydu.

Fenerbahçe'de Enner Valencia gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması yaşayan ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli oyuncu, uyguladığı tedavi programlarıyla dönüşünü öne çekti.

Fenerbahçe'de Enner Valencia gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Valencia daha önce de grip olmasına rağmen hiç idmana katılmadan Giresunspor maçına 11 başlamıştı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Sezon başında milli takımda olmasına ve tatil hakkı bulunmasına rağmen kampa gelmeyi tercih etmişti.

Fenerbahçe'de Enner Valencia gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Aynı şekilde Dünya Kupası dönüşünde de tatilini kısa kesmeyi tercih etmişti.

Fenerbahçe'de Enner Valencia gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıktı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Ekvadorlu forvet, 29 gol ve 4 asistlik performansıyla 33 gole doğrudan katkıda bulundu.

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