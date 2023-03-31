Fenerbahçe'de Enner Valencia gelişmesi! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
2 Nisan Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de derbi öncesi en çok merak edilen konu Enner Valencia'nın Beşiktaş maçına yetişip yetişmeyeceği oldu.
Deneyimli futbolcu, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Alanyaspor maçında sakatlık geçirmişti.
Valencia'nın diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması yaşadığı ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Hücum hattındaki diğer yıldızları Joshua King ve Michy Batshuayi'den yararlanmayacak olan Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan gelen haber yüreklere su serpti.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Valencia'nın takımla çalışmalara başladığını duyurdu.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SAHADA
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 25 gole imzasını atan Enner Valencia, yaşadığı ağır sakatlığa rağmen Beşiktaş derbisinde sahadaki yerini alacak.
İşine dört elle sarılan 33 yaşındaki Ekvadorlu yıldız, sezon başından bu yana yaptığı fedakarlıklarla farkını ortaya koydu.
Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması yaşayan ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli oyuncu, uyguladığı tedavi programlarıyla dönüşünü öne çekti.
Valencia daha önce de grip olmasına rağmen hiç idmana katılmadan Giresunspor maçına 11 başlamıştı.
Sezon başında milli takımda olmasına ve tatil hakkı bulunmasına rağmen kampa gelmeyi tercih etmişti.
Aynı şekilde Dünya Kupası dönüşünde de tatilini kısa kesmeyi tercih etmişti.
Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıktı.
Ekvadorlu forvet, 29 gol ve 4 asistlik performansıyla 33 gole doğrudan katkıda bulundu.
Valencia'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Deneyimli golcünün güncel piyasa değeri ise 3.8 milyon Euro.