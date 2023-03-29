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Fenerbahçe sayesinde

Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nda dikkat çekti. Futbolcunun performansı ile beğenileri toplarken, Nijerya basını da övgü dolu sözlerle adından söz etti. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya'nın Gine Bissau ile 24 ve 27 Mart'ta yaptığı maçlarda 90 dakika görev alan Samuel, girdiği ikili mücadeleler ve gösterdiği performans ile beğenileri topladı. Önceki gün oynanan maçta penaltı kazanarak etkili oyununu sürdürdü. Ülke basınında "Samuel'in yükselişinde Fenerbahçe'nin payı büyük" ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe sayesinde
Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nda dikkat çekti. Futbolcunun performansı ile beğenileri toplarken, Nijerya basını da övgü dolu sözlerle adından söz etti. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya'nın Gine Bissau ile 24 ve 27 Mart'ta yaptığı maçlarda 90 dakika görev alan Samuel, girdiği ikili mücadeleler ve gösterdiği performans ile beğenileri topladı. Önceki gün oynanan maçta penaltı kazanarak etkili oyununu sürdürdü. Ülke basınında "Samuel'in yükselişinde Fenerbahçe'nin payı büyük" ifadesi kullanıldı.
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