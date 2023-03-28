Haberler Fenerbahçe Umre ziyareti gerçekleştirdi

Umre ziyareti gerçekleştirdi

Beşiktaş derbisi öncesinde tek forvet olarak kalan Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş izinli günlerinde kutsal topraklara gittiler. İbadetlerini yaptılar. Bol bol dua ettiler. Sarı-lacivertli taraftarlar da iki oyuncuya "Allah kabul etsin" mesajlarını ilettiler.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 06:50
Umre ziyareti gerçekleştirdi
Beşiktaş derbisi öncesinde tek forvet olarak kalan Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş izinli günlerinde kutsal topraklara gittiler. İbadetlerini yaptılar. Bol bol dua ettiler. Sarı-lacivertli taraftarlar da iki oyuncuya "Allah kabul etsin" mesajlarını ilettiler.
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