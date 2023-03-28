Umre ziyareti gerçekleştirdi

Beşiktaş derbisi öncesinde tek forvet olarak kalan Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş izinli günlerinde kutsal topraklara gittiler. İbadetlerini yaptılar. Bol bol dua ettiler. Sarı-lacivertli taraftarlar da iki oyuncuya "Allah kabul etsin" mesajlarını ilettiler.
Beşiktaş derbisi öncesinde tek forvet olarak kalan Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş izinli günlerinde kutsal topraklara gittiler. İbadetlerini yaptılar. Bol bol dua ettiler. Sarı-lacivertli taraftarlar da iki oyuncuya "Allah kabul etsin" mesajlarını ilettiler.