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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin genç yıldızı Almanların radarında!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada Rus ekibi Zenit'le dostluk maçına çıkan Fenerbahçe'de genç futbolcunun performansı oldukça beğenildi. Gelecek vadeden isim Alman ekiplerinin radarında... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 11:22
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin genç yıldızı Almanların radarında!

Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit'le dostluk maçı oynadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin genç yıldızı Almanların radarında!

Sarı-lacivertli takım rakibiyle bu mücadelede 2-2 berabere kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin genç yıldızı Almanların radarında!

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık maçında sarı-lacivertli formayı A Takım düzeyinde ilk kez terleten Güney Koreli orta saha Jin-Ho Jo taraftarların dikkatini çekti ve sosyal medyada gündem oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin genç yıldızı Almanların radarında!

Takvim'de yer alan habere göre henüz 20 yaşında olan genç yıldız için Alman kulüplerinin devreye girdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin genç yıldızı Almanların radarında!

Jin-Ho Jo bundan sonra ünlü scoutlar tarafından takip edilecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin genç yıldızı Almanların radarında!

JIN-HO JO KİMDİR?

10 Temmuz 2003 tarihinde Güney Kore'de dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin genç yıldızı Almanların radarında!

Profesyonel futbol kariyerine Daedong ES altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin genç yıldızı Almanların radarında!

2016'da Jeonbuk altyapısına transfer oldu. 2022'de de bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin U19 takımına katıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin genç yıldızı Almanların radarında!

Orta sahanın merkezinde görev yapan Jin-Ho Jo, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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