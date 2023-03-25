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Fenerbahçe büyük aşkım

Futbolu bırakan Mesut Özil, İspanyol basınına konuştu. Schalke ve Fenerbahçe'nin gönlünde her zaman farklı bir yeri olduğunu söyledi. Başarılı futbolcu "Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Kariyerimin son bölümünde sarılacivertli formayı giydiğim için gurur doluyum. Fenerbahçe benim büyük aşkım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe büyük aşkım
Futbolu bırakan Mesut Özil, İspanyol basınına konuştu. Schalke ve Fenerbahçe'nin gönlünde her zaman farklı bir yeri olduğunu söyledi. Başarılı futbolcu "Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Kariyerimin son bölümünde sarılacivertli formayı giydiğim için gurur doluyum. Fenerbahçe benim büyük aşkım" ifadelerini kullandı.
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