Fenerbahçe büyük aşkım

Futbolu bırakan Mesut Özil, İspanyol basınına konuştu. Schalke ve Fenerbahçe'nin gönlünde her zaman farklı bir yeri olduğunu söyledi. Başarılı futbolcu "Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Kariyerimin son bölümünde sarılacivertli formayı giydiğim için gurur doluyum. Fenerbahçe benim büyük aşkım" ifadelerini kullandı.
Futbolu bırakan Mesut Özil, İspanyol basınına konuştu. Schalke ve Fenerbahçe'nin gönlünde her zaman farklı bir yeri olduğunu söyledi. Başarılı futbolcu "Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Kariyerimin son bölümünde sarılacivertli formayı giydiğim için gurur doluyum. Fenerbahçe benim büyük aşkım" ifadelerini kullandı.