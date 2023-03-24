Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray İspanyol yıldızın peşinde! Bedava...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray İspanyol yıldızın peşinde! Bedava...

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. İki ekip, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü İspanyol futbolcu için devrede. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 15:47
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray İspanyol yıldızın peşinde! Bedava...

24 karşılaşmada 54 puan elde eden sarı lacivertliler ise Galatasaray'ı takibini sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray İspanyol yıldızın peşinde! Bedava...

İki ezeli rakip, bir yandan şampiyon olmak için mücadele verirken bir yandan da sezon sonu transfer çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray İspanyol yıldızın peşinde! Bedava...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer operasyonuna dair önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray İspanyol yıldızın peşinde! Bedava...

İki ekibin lig yarışının haricinde transferde de karşı karşıya geldiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray İspanyol yıldızın peşinde! Bedava...

Konuyla ilgili flaş gelişmeyi İspanyol basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray İspanyol yıldızın peşinde! Bedava...

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Todofichajes'ten aktardığı habere göre, bonservisini elinde bulunduran dünyaca ünlü futbolcu Isco, Fenerbahçe ve Galatasaray'a teklif edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray İspanyol yıldızın peşinde! Bedava...

Bunun yanı sıra İspanyol oyuncuya biri Flamengo'dan biri de LA Galaxy'den olmak üzere iki resmi teklif olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray İspanyol yıldızın peşinde! Bedava...

Ancak aralık ayında Sevilla'dan ayrılan 30 yaşındaki futbolcunun transferle ilgili herhangi bir karar vermediği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray İspanyol yıldızın peşinde! Bedava...

Isco'nun önceliğinin ise Avrupa'da devam etmek olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray İspanyol yıldızın peşinde! Bedava...

Isco'nun Brezilya ve ABD'den gelen tekliflere sıcak bakmadığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray İspanyol yıldızın peşinde! Bedava...

Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın menajerlerden gelen Isco önerisine şu anda herhangi bir yanıt vermediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray İspanyol yıldızın peşinde! Bedava...

Transferin önümüzdeki süreçte netleşmesi ve Isco'nun imza atacağı takımı belirlemesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray İspanyol yıldızın peşinde! Bedava...

1.76 boyundaki isim bu sezon Sevilla'da 19 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray İspanyol yıldızın peşinde! Bedava...

Isco bu müsabakalarda 1 gol ve 3 asistle oynadı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray İspanyol yıldızın peşinde! Bedava...

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Isco kariyerinde Malaga, Real Madrid ve Mestalla gibi takımlarda da forma giymişti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Brezilyalı gazeteciden flaş iddia! "Jesus ile konuştum..."
Mert Hakan Yandaş'tan Kabe ziyareti
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023
Kadir Gecesi ne zaman 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oleksandr Petrakov: Türkiye güçlü bir takım Oleksandr Petrakov: Türkiye güçlü bir takım 17:16
Dele Alli'den Beşiktaş'a kötü haber! Dele Alli'den Beşiktaş'a kötü haber! 17:09
Redmond'dan F.Bahçe derbisi ve ayrılık açıklaması! Redmond'dan F.Bahçe derbisi ve ayrılık açıklaması! 17:00
Karabağ-G.Saray maçı için 60 bin bilet satıldı! Karabağ-G.Saray maçı için 60 bin bilet satıldı! 16:50
Brezilyalı gazeteciden flaş iddia! "Jesus ile konuştum..." Brezilyalı gazeteciden flaş iddia! "Jesus ile konuştum..." 16:42
Kuntz ve Cengiz Ünder açıklamalarda bulunuyor | CANLI Kuntz ve Cengiz Ünder açıklamalarda bulunuyor | CANLI 16:13
Daha Eski
Karabağ - Galatasaray maçı saat kaçta? Karabağ - Galatasaray maçı saat kaçta? 16:11
Ertuğrul Doğan açıkladı! "Ana hedefim..." Ertuğrul Doğan açıkladı! "Ana hedefim..." 16:05
F.Bahçe ve G.Saray İspanyol yıldızın peşinde! Bedava... F.Bahçe ve G.Saray İspanyol yıldızın peşinde! Bedava... 15:47
IFAB'dan yeni kural! Kaleciler artık... IFAB'dan yeni kural! Kaleciler artık... 15:44
Bilic sürprizi! Süper Lig'e mi dönüyor? Bilic sürprizi! Süper Lig'e mi dönüyor? 15:11
Mert Hakan Yandaş'tan Kabe ziyareti Mert Hakan Yandaş'tan Kabe ziyareti 15:06