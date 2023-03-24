TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray İspanyol yıldızın peşinde! Bedava...

Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray, şampiyonluk yarışında 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.
Sarı kırmızılılar şu ana kadar oynadığı 25 mücadelede 60 puan topladı.
Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray, şampiyonluk yarışında 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.
Sarı kırmızılılar şu ana kadar oynadığı 25 mücadelede 60 puan topladı.
24 karşılaşmada 54 puan elde eden sarı lacivertliler ise Galatasaray'ı takibini sürdürüyor.
İki ezeli rakip, bir yandan şampiyon olmak için mücadele verirken bir yandan da sezon sonu transfer çalışmalarına devam ediyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer operasyonuna dair önemli bir gelişme yaşandı.
İki ekibin lig yarışının haricinde transferde de karşı karşıya geldiği öğrenildi.
Konuyla ilgili flaş gelişmeyi İspanyol basını duyurdu.
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Todofichajes'ten aktardığı habere göre, bonservisini elinde bulunduran dünyaca ünlü futbolcu Isco, Fenerbahçe ve Galatasaray'a teklif edildi.
Bunun yanı sıra İspanyol oyuncuya biri Flamengo'dan biri de LA Galaxy'den olmak üzere iki resmi teklif olduğu belirtildi.
Ancak aralık ayında Sevilla'dan ayrılan 30 yaşındaki futbolcunun transferle ilgili herhangi bir karar vermediği aktarıldı.
Isco'nun önceliğinin ise Avrupa'da devam etmek olduğu ifade edildi.
Isco'nun Brezilya ve ABD'den gelen tekliflere sıcak bakmadığı kaydedildi.
Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın menajerlerden gelen Isco önerisine şu anda herhangi bir yanıt vermediği öğrenildi.
Transferin önümüzdeki süreçte netleşmesi ve Isco'nun imza atacağı takımı belirlemesi bekleniyor.
1.76 boyundaki isim bu sezon Sevilla'da 19 maça çıktı.
Isco bu müsabakalarda 1 gol ve 3 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Isco kariyerinde Malaga, Real Madrid ve Mestalla gibi takımlarda da forma giymişti.
Bir döneme damga vuran İspanyol yıldız, ülke milli takımında 38 maçta 12 golle oynamıştı.