Haberler Fenerbahçe Tişörtler de açık artırmada

Tişörtler de açık artırmada

Sarı lacivertli kulüp depremzedelere yardım için çalışmalarını sürdürüyor. Buradan hareketle oyuncuların maç öncesi ısınma sırasında giydikleri imzalı ısınma tişörtü açık artırmaya çıkarıldı. Açık artırma http://matchwornshirt. com üzerinden devam ediyor. Öte yandan kulübün deprem bölgesine yolladığı TIR yardımları da hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 06:50
Tişörtler de açık artırmada
Sarı lacivertli kulüp depremzedelere yardım için çalışmalarını sürdürüyor. Buradan hareketle oyuncuların maç öncesi ısınma sırasında giydikleri imzalı ısınma tişörtü açık artırmaya çıkarıldı. Açık artırma http://matchwornshirt. com üzerinden devam ediyor. Öte yandan kulübün deprem bölgesine yolladığı TIR yardımları da hız kesmeden devam ediyor.
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin 2 genç futbolcusu Kadıköy'ü mest etti! Akıllara Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya geldi...
Mauro Icardi hakkında şoke eden taciz suçlaması! Savcılık harekete geçti! Fenomen Candela Lecce ve Wanda Nara...
Fırtına'dan İsveçli orta sahaya yakın takip!
Jorge Jesus çılgınlığı! Taraftar resmen ayaklandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'un 4'lü transfer listesi belli oldu!
F.Bahçe'ye 20'lik stoper!
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Tuzla TOKİ kura sonuçları 24 Mart 2023
Tuzla TOKİ canlı yayın izle 24 Mart
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo rekor kırdı! Portekiz evinde kazandı Ronaldo rekor kırdı! Portekiz evinde kazandı 00:58
Ronaldo rekor kırdı! Portekiz evinde kazandı Ronaldo rekor kırdı! Portekiz evinde kazandı 00:55
İngiltere deplasmanda İtalyanları devirdi! İngiltere deplasmanda İtalyanları devirdi! 00:51
İngiltere deplasmanda İtalya'yı devirdi! İngiltere deplasmanda İtalya'yı devirdi! 00:50
A. Efes deplasmanda kaybetti! A. Efes deplasmanda kaybetti! 00:37
Jorge Jesus çılgınlığı! Taraftar resmen ayaklandı Jorge Jesus çılgınlığı! Taraftar resmen ayaklandı 00:19
Daha Eski
Jorge Jesus'un cezası belli oldu! Jorge Jesus'un cezası belli oldu! 00:12
F.Bahçe Zenit ile yenişemedi! F.Bahçe Zenit ile yenişemedi! 00:12
Maxim açıkladı! "Beşiktaş'ta devam etmek..." Maxim açıkladı! "Beşiktaş'ta devam etmek..." 00:12
Devler Ligi sıralaması belli oldu! Devler Ligi sıralaması belli oldu! 00:12
Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu 00:12
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi F.Bahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi 00:12