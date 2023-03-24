Tişörtler de açık artırmada

Sarı lacivertli kulüp depremzedelere yardım için çalışmalarını sürdürüyor. Buradan hareketle oyuncuların maç öncesi ısınma sırasında giydikleri imzalı ısınma tişörtü açık artırmaya çıkarıldı. Açık artırma http://matchwornshirt. com üzerinden devam ediyor. Öte yandan kulübün deprem bölgesine yolladığı TIR yardımları da hız kesmeden devam ediyor.
Sarılacivertli kulüp depremzedelere yardım için çalışmalarını sürdürüyor. Buradan hareketle oyuncuların maç öncesi ısınma sırasında giydikleri imzalı ısınma tişörtü açık artırmaya çıkarıldı. Açık artırma http://matchwornshirt. com üzerinden devam ediyor. Öte yandan kulübün deprem bölgesine yolladığı TIR yardımları da hız kesmeden devam ediyor.