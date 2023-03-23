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Fenerbahçe'de Jorge Jesus Zenit maçı öncesi konuştu! "Yardımlaşma ruhunu göstermek istiyoruz"

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, depremzedeler için yapılan hazırlık maçında Zenit ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi ise sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 18:20 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 18:41
Fenerbahçe'de Jorge Jesus Zenit maçı öncesi konuştu! "Yardımlaşma ruhunu göstermek istiyoruz"

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, EURO 2024 elemeleri nedeniyle verilen arada Rus ekibi Zenit ile depremzedelere yardım amaçlı hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesinde ise sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN SÖZLERİ:

Bu hazırlık maçının sportif bir amacı yok. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Büyük kulüplerin bu tarz dönemlerde sorumlulukları büyük oluyor. Kulübümüzün yardımlaşma ruhunu göstermek istiyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istiyoruz.

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