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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan oyuncularına uyarı! "İşinize bakın"

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Son dönemlerde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında sosyal medyada yükselen gerilim üzerine harekete geçen sarı-lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus, oyuncularını uyardı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 09:14
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan oyuncularına uyarı! "İşinize bakın"

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı tüm hızıyla devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan oyuncularına uyarı! "İşinize bakın"

Galatasaray, 60 puanla liderliğini sürdürürken en yakın rakibi Fenerbahçe 54 puanla ikinci sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan oyuncularına uyarı! "İşinize bakın"

Son dönemlerde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında hakem kararları nedeniyle çeşitli tartışmalar yaşanıyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan oyuncularına uyarı! "İşinize bakın"

3 büyükler, sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine karşı açıklamalarda bulunmaya devam ederken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan oyuncularına uyarı geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan oyuncularına uyarı! "İşinize bakın"

Teknik direktör Jorge Jesus dünkü antrenman öncesi oyuncularına kısa bir konuşma yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan oyuncularına uyarı! "İşinize bakın"

Portekizli çalıştırıcı, kulüpler arasında yaşanan sözlü polemiklere kulak vermemelerini söylerken şunları dile getirdi:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan oyuncularına uyarı! "İşinize bakın"

Sizin işiniz sahada, siz işinize bakacaksınız. Geri kalanı kulüpleri yönetenlerin işi. Kendinize düşeni yapıp maçlarını kazanın. Bu tür tartışmalara kulaklarınızı kapatın.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan oyuncularına uyarı! "İşinize bakın"

Biz maçlarımızı kazandığımız müddetçe hangi takımın ne yaptığının önemi yok. Mücadeleden kopmadan devam edeceğiz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan oyuncularına uyarı! "İşinize bakın"

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit'le hazırlık maçı oynayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan oyuncularına uyarı! "İşinize bakın"

23 Mart Perşembe günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan oyuncularına uyarı! "İşinize bakın"

Sarı-lacivertliler daha sonra ligde Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.

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