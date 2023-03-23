FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan oyuncularına uyarı! "İşinize bakın"

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı tüm hızıyla devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray, 60 puanla liderliğini sürdürürken en yakın rakibi Fenerbahçe 54 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Son dönemlerde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında hakem kararları nedeniyle çeşitli tartışmalar yaşanıyordu.
3 büyükler, sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine karşı açıklamalarda bulunmaya devam ederken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan oyuncularına uyarı geldi.
Teknik direktör Jorge Jesus dünkü antrenman öncesi oyuncularına kısa bir konuşma yaptı.
Portekizli çalıştırıcı, kulüpler arasında yaşanan sözlü polemiklere kulak vermemelerini söylerken şunları dile getirdi:
Sizin işiniz sahada, siz işinize bakacaksınız. Geri kalanı kulüpleri yönetenlerin işi. Kendinize düşeni yapıp maçlarını kazanın. Bu tür tartışmalara kulaklarınızı kapatın.
Biz maçlarımızı kazandığımız müddetçe hangi takımın ne yaptığının önemi yok. Mücadeleden kopmadan devam edeceğiz.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit'le hazırlık maçı oynayacak.
23 Mart Perşembe günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Sarı-lacivertliler daha sonra ligde Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.