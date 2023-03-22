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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nu Beşiktaş derbisinde izleyecekler!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin başarılı isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, dev kulüplerini peşine taktı. Genç oyuncuyu Beşiktaş derbisinde iki kulübün izleyeceği ifade edildi. (FB transfer habeleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 17:02
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nu Beşiktaş derbisinde izleyecekler!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans gösteren Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerini peşine taktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nu Beşiktaş derbisinde izleyecekler!

Sarı-lacivertlilerin yıldız ismini bu sezon birçok maçta scoutlar takip etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nu Beşiktaş derbisinde izleyecekler!

Genç futbolcuyu, Beşiktaş derbisinde de izlemeye gelecekler. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nu Beşiktaş derbisinde izleyecekler!

Takvim'de yer alan habere göre apoli ve Ajax'ın scout ekiplerinin, Fenerbahçe'nin milli ara sonrasında oynayacağı Beşiktaş derbisinde Ferdi Kadıoğlu'nu izlemek için İstanbul'a geleceği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nu Beşiktaş derbisinde izleyecekler!

Fenerbahçe'nin Ferdi için kapıyı 25 milyon euro'dan açması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nu Beşiktaş derbisinde izleyecekler!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 35 karşılaşmada görev alırken bu maçlarda 1 gol attı ve 3 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nu Beşiktaş derbisinde izleyecekler!

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nu Beşiktaş derbisinde izleyecekler!

Profesyonel futbol kariyerine ESA Arnhem Youth takımında başladı. Ardından NEC Nijmegen altyapısına transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nu Beşiktaş derbisinde izleyecekler!

2016'da NEC Nijmegen'de A takıma yükseldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nu Beşiktaş derbisinde izleyecekler!

2018 yılında Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro karşılığında transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nu Beşiktaş derbisinde izleyecekler!

1.74 cm boyundaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nu Beşiktaş derbisinde izleyecekler!

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, ay-yıldızlı formayla 7 maça çıktı.

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