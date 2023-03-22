FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu'nu Beşiktaş derbisinde izleyecekler!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans gösteren Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerini peşine taktı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans gösteren Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerini peşine taktı.
Sarı-lacivertlilerin yıldız ismini bu sezon birçok maçta scoutlar takip etti.
Genç futbolcuyu, Beşiktaş derbisinde de izlemeye gelecekler. İşte detaylar...
Takvim'de yer alan habere göre apoli ve Ajax'ın scout ekiplerinin, Fenerbahçe'nin milli ara sonrasında oynayacağı Beşiktaş derbisinde Ferdi Kadıoğlu'nu izlemek için İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Ferdi için kapıyı 25 milyon euro'dan açması bekleniyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 35 karşılaşmada görev alırken bu maçlarda 1 gol attı ve 3 de asist yaptı.
FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?
7 Ekim 1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine ESA Arnhem Youth takımında başladı. Ardından NEC Nijmegen altyapısına transfer oldu.
2016'da NEC Nijmegen'de A takıma yükseldi.
2018 yılında Fenerbahçe'ye 1.4 milyon euro karşılığında transfer oldu.
1.74 cm boyundaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, ay-yıldızlı formayla 7 maça çıktı.
Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro...