Derbi zaferi

Kanarya'nın yüzü kadınlar voleybol derbisinde güldü. Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Kanarya ilk seti 25-15 aldı. İkinci sette 7-0 öne geçtikten sonra 25-13 ile 2-0'ı buldu. Sarı-lacivertliler, 25-17'lik skorla 3. seti de kazanıp mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Voleybolcular galibiyetle sevinç yaşadılar.



BÜYÜK İLGİ

Filedeki derbiye büyük ilgi vardı. Sarı-lacivertli voleybolseverler salonu tamamen doldurdular. Takımlarına büyük destek verdiler. Maç sonunda da derbi zaferini birlikte kutladılar.