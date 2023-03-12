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Derbi zaferi

Sultanlar Ligi’nde F.Bahçe ezeli rakibi G.Saray’ı set vermeden 3-0 ile devirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 06:50
Derbi zaferi

Kanarya'nın yüzü kadınlar voleybol derbisinde güldü. Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Kanarya ilk seti 25-15 aldı. İkinci sette 7-0 öne geçtikten sonra 25-13 ile 2-0'ı buldu. Sarı-lacivertliler, 25-17'lik skorla 3. seti de kazanıp mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Voleybolcular galibiyetle sevinç yaşadılar.

BÜYÜK İLGİ
Filedeki derbiye büyük ilgi vardı. Sarı-lacivertli voleybolseverler salonu tamamen doldurdular. Takımlarına büyük destek verdiler. Maç sonunda da derbi zaferini birlikte kutladılar.

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