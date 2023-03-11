Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mergim Berisha konusunda Augsburg'tan açıklama geldi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mergim Berisha konusunda Augsburg'tan açıklama geldi!

Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle gelen ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Berisha Alman ekibi Augsburg'a kiralanmıştı. Alman forvet için ilginç gelişmeler yaşanıyor. Augsburg'un spor genel müdürü Stefan Reuter, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 17:00
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mergim Berisha konusunda Augsburg'tan açıklama geldi!

Augsburg, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosun kattığı Mergim Berisha'nın bonservisini almayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mergim Berisha konusunda Augsburg'tan açıklama geldi!

aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın Alman basınından derlediği habere göre; kulübün, çok yüksek bir olasılıkla golcü futbolcunun satın alma opsiyonunu kullandığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mergim Berisha konusunda Augsburg'tan açıklama geldi!

AUGSBURG'TAN AÇIKLAMA

Augsburg'un spor genel müdürü Stefan Reuter, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için yaptığı açıklamada, "Hala zamanımız var ama tarih konusunda dikkatli olacağız" diye konuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mergim Berisha konusunda Augsburg'tan açıklama geldi!

Augsburg'taki performansıyla Alman Milli Takımı'na da göz kırpan Berisha için milli takım hocası Hansi Flick, "Mergim, milli takımda güvenebileceğim bir hücum oyuncusu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mergim Berisha konusunda Augsburg'tan açıklama geldi!

Tabii ki, Augsburg'tan bir oyuncu Alman Milli Takımı'na gelirse çok mutlu olurum" diye konuşmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mergim Berisha konusunda Augsburg'tan açıklama geldi!

BU SEZON PERFORMANSI

Berisha'yı 300 bin euro karşılığında kiralayan Alman ekibi, 4 milyon euro karşılığında golcü ismin bonservisini alma hakkına sahip.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mergim Berisha konusunda Augsburg'tan açıklama geldi!

Augsburg'ta bu sezon bu sezon 17 maça çıkan Alman futbolcu, 6 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mergim Berisha konusunda Augsburg'tan açıklama geldi!

Berisha'nın Fenerbahçe ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mergim Berisha konusunda Augsburg'tan açıklama geldi!

Sarı-lacivertliler 24 yaşındaki oyuncuyu 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Salzburg'dan transfer etmişti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de 3 ayrılık! Tam 5 ayrı takım istiyor
Valencia için sürpriz transfer açıklaması!
İstanbul barajları doluluk oranı (11 Mart 2023)
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
💥Çılgın Sayısal Loto çıkan numaralar
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Van Aanholt kendini beğendirdi! Van Aanholt kendini beğendirdi! 16:28
Rafael Nadal "Çocuklarımız Geleceğimizdir" projesine destek verdi Rafael Nadal "Çocuklarımız Geleceğimizdir" projesine destek verdi 16:16
THY EuroLeague'de haftanın MVP'leri belli oldu THY EuroLeague'de haftanın MVP'leri belli oldu 16:06
F.Bahçe'de 3 ayrılık! Tam 5 ayrı takım istiyor F.Bahçe'de 3 ayrılık! Tam 5 ayrı takım istiyor 15:42
Tuzla evinde tek atıp 3 aldı! Tuzla evinde tek atıp 3 aldı! 15:42
Derbide kazanan Fenerbahçe Opet! Derbide kazanan Fenerbahçe Opet! 15:36
Daha Eski
Antalyaspor - Kayserispor | CANLI Antalyaspor - Kayserispor | CANLI 14:58
Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı 14:50
G.Saray-Kasımpaşa maçı hangi kanalda? G.Saray-Kasımpaşa maçı hangi kanalda? 14:50
Antalyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? Antalyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? 14:43
Enes Ünal'dan rekor! Enes Ünal'dan rekor! 14:31
G.Saray'dan depremzedelere destek amaçlı özel forma! G.Saray'dan depremzedelere destek amaçlı özel forma! 14:10