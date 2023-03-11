FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mergim Berisha konusunda Augsburg'tan açıklama geldi!

Augsburg, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosun kattığı Mergim Berisha'nın bonservisini almayı planlıyor.
Augsburg, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosun kattığı Mergim Berisha'nın bonservisini almayı planlıyor.
aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın Alman basınından derlediği habere göre; kulübün, çok yüksek bir olasılıkla golcü futbolcunun satın alma opsiyonunu kullandığı belirtildi.
AUGSBURG'TAN AÇIKLAMA
Augsburg'un spor genel müdürü Stefan Reuter, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için yaptığı açıklamada, "Hala zamanımız var ama tarih konusunda dikkatli olacağız" diye konuştu.