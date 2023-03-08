Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe kafilesi Sevilla'ya geldi!

Fenerbahçe kafilesi Sevilla'ya geldi!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde İspanya'nın Sevilla takımı ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maça çıkacak sarı lacivertliler Sevilla kentine geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 23:04
Fenerbahçe kafilesi Sevilla'ya geldi!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği İspanya'nın Sevilla takımıyla yarın deplasmanda ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Sevilya kentine geldi.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak yaklaşık 5 saatlik bir uçuşun ardından Sevilya Havalimanı'na indi.

Sarı lacivertli takımda 23 futbolcu Sevilla karşılaşmasının kamp kadrosunda yer alırken, sakatlıkları devam eden Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Ezgjan Alioski kadroya dahil edilmedi.

Maç öncesi son antrenmanını İstanbul'daki tesislerinde yapan Fenerbahçe, son iki haftadır art arda aldığı mağlubiyetlerle İspanyol liginde kötü giden ancak UEFA Avrupa Ligi'nin 6 kezle en çok kazanan takımı olan Sevilla ile yarın TSİ 23.00'te Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda karşılaşacak.

Fenerbahçe, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Sevilla'yı deplasmanda penaltı atışları sonucu elemişti.

DİĞER
Kerem Bürsin'den korkutan haber! Kerem Bürsin ameliyat masasına yattı! İşte son durumu
2. kez anne olan Hazal Kaya’dan minik bebeğiyle ilk poz! Ali Atay’ın biricik kızına ünlülerden yorum yağdı! Uraz Kaygılaroğlu, Arzum Onan...
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti!
Ferdi'ye Alman kancası! Dev transfer planı ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sampaoli'den F.Bahçe ve Valencia açıklaması!
F.Bahçe'nin Sevilla maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim geri döndü
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLD!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (8 Mart)
Hac kura sonucu sorgulama ekranı e-Devlet
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Sevilla'ya geldi! F.Bahçe Sevilla'ya geldi! 23:04
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 22:50
Tottenham - Milan | CANLI Tottenham - Milan | CANLI 22:22
Gençlerbirliği ile Denizlispor yenişemedi! Gençlerbirliği ile Denizlispor yenişemedi! 22:00
Mario Gomez Beşiktaş'ı unutamıyor! Mario Gomez Beşiktaş'ı unutamıyor! 21:40
Kızılyıldız - Anadolu Efes | CANLI Kızılyıldız - Anadolu Efes | CANLI 21:04
Daha Eski
Bayern Münih - PSG | CANLI Bayern Münih - PSG | CANLI 20:41
Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu! Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu! 20:21
Fırtına hazırlıklarını Orhan Ak yönetiminde sürdürdü! Fırtına hazırlıklarını Orhan Ak yönetiminde sürdürdü! 19:55
Eljif Elmas, Kim Min-jae... Flaş Türkiye açıklaması Eljif Elmas, Kim Min-jae... Flaş Türkiye açıklaması 12:39
Sürpriz iddia! Beşiktaş'a mı dönecek? Sürpriz iddia! Beşiktaş'a mı dönecek? 12:50
Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan G.Saray'a sürpriz transfer Anlaşma tamam! Ümraniyespor'dan G.Saray'a sürpriz transfer 13:50