Kanarya'dan amansız takip

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenerek zirve yarışını sürdürdü... Sarı-lacivertli takımın gollerini 6. dakikada Lincoln Henrique'nin ortasında kafa ile Enner Valencia ve 68'de uzak mesafeden Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Kayserispor'un tek sayısı uzatmaların son anlarında Arif Kocaman'dan geldi... Kaleci Altay ilk yarıda kritik pozisyonlarda Kayseri forvetlerine geçit vermedi... Fenerbahçe bu sonucun ardından puanını 51'e yükseltti. Galatasaray ile farkı 3 puana indirdi... Ev sahibi Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

LİGDE BİR SONRAKİ RAKİP ALANYASPOR

Teknik direktör Jorge Jesus ve öğrencileri, Süper Lig'de oynadıkları son 6 karşılaşmanın 5'ini kazanmayı başardı. Sadece hakem kararlarının çok tartışıldığı maçta Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kanarya bu periyotta 16 puan topladı. Rakip filelere 16 gol gönderdi... Fenerbahçe, Süper Lig'de bir sonraki maçını 16 Mart'ta Alanyaspor ile yine deplasmanda yapacak. Öncesinde ise 9 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya konuk olacak. Kayserispor ise 11 Mart'ta Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak.