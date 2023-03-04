TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Cifuentes hamlesi! Transfer planı belli oldu

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin listesinde birçok farklı isim bulunuyor.
Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin listesinde birçok farklı isim bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, son olarak gündemine Jose Cifuentes'i de dahil etmişti.
Daha önce Los Angeles'tan Diego Rossi'yi alan Fenerbahçe, Jose Cifuentes için de görüşmelerde son aşamaya geldi.
Ekvadorlu orta saha oyuncusu için Fenerbahçe 4 milyon dolar'lık serbest kalma bedeli yerine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Sarı-lacivertliler, sezon sonuna kadar 500 bin dolar, gelecek sezon 1.5 milyon dolar, 1.5 sezonun sonunda bonservisi alınmaya karar verilirse 2 milyon dolar daha ödenip Cifuentes'in bonservisini almak istiyor.
ABD ekibi ise tek seferde 4 milyon dolar nakit talep ediyor. Görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.
Los Angeles FC ile 95 karşılaşmada görev alan Jose Cifuentes, 13 gole imzasını atarken 15 de asist yapma başarısı gösterdi.
Cifuentes'in kulübü ile olan sözleşmesi 2023 yılının aralık ayında sona eriyor.
JOSE CIFUENTES KİMDİR?
12 Mart 1999 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Universidad Catolica altyapısında başladı.
Sırasıyla CD America ve Los Angeles FC formaları giydi.
23 yaşındaki genç futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.
1.78 cm boyundaki yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Ekvador Milli Takımı ile 13 maça çıkan Cifuentes, skor üretemedi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...