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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Cifuentes hamlesi! Transfer planı belli oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Jose Cifuentes oldu. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncu için planı belli oldu. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 09:30
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Cifuentes hamlesi! Transfer planı belli oldu

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin listesinde birçok farklı isim bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Cifuentes hamlesi! Transfer planı belli oldu

Sarı-lacivertliler, son olarak gündemine Jose Cifuentes'i de dahil etmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Cifuentes hamlesi! Transfer planı belli oldu

Daha önce Los Angeles'tan Diego Rossi'yi alan Fenerbahçe, Jose Cifuentes için de görüşmelerde son aşamaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Cifuentes hamlesi! Transfer planı belli oldu

Ekvadorlu orta saha oyuncusu için Fenerbahçe 4 milyon dolar'lık serbest kalma bedeli yerine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Cifuentes hamlesi! Transfer planı belli oldu

Sarı-lacivertliler, sezon sonuna kadar 500 bin dolar, gelecek sezon 1.5 milyon dolar, 1.5 sezonun sonunda bonservisi alınmaya karar verilirse 2 milyon dolar daha ödenip Cifuentes'in bonservisini almak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Cifuentes hamlesi! Transfer planı belli oldu

ABD ekibi ise tek seferde 4 milyon dolar nakit talep ediyor. Görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Cifuentes hamlesi! Transfer planı belli oldu

Los Angeles FC ile 95 karşılaşmada görev alan Jose Cifuentes, 13 gole imzasını atarken 15 de asist yapma başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Cifuentes hamlesi! Transfer planı belli oldu

Cifuentes'in kulübü ile olan sözleşmesi 2023 yılının aralık ayında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Cifuentes hamlesi! Transfer planı belli oldu

JOSE CIFUENTES KİMDİR?

12 Mart 1999 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Universidad Catolica altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Cifuentes hamlesi! Transfer planı belli oldu

Sırasıyla CD America ve Los Angeles FC formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Cifuentes hamlesi! Transfer planı belli oldu

23 yaşındaki genç futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Cifuentes hamlesi! Transfer planı belli oldu

1.78 cm boyundaki yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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